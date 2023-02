Trabalho análogo à escravidão no CE: 17 trabalhadores são resgatados

Os municípios inspecionados foram Quixadá, Russas, Itaitinga e São Gonçalo do Amarante. As atividades eram realizadas em pedreiras, cerâmicas e na construção civil

Uma ação conjunta resgatou 17 trabalhadores em situação análoga à escravidão nos municípios cearenses de Russas, Quixadá, São Gonçalo do Amarante e Itaitinga. A força-tarefa aconteceu de 31 de janeiro a 7 de fevereiro deste ano. Dois adolescentes estão entre os resgatados.

"Foi verificada a exploração de trabalho adolescente em atividades proibidas e a reiterada exploração de trabalhadores na construção de loteamentos residenciais na área do município de Itaitinga", detalha Carlos Leonardo Holanda Silva, procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE).

As atividades eram realizadas em pedreiras, cerâmicas e na construção civil, conforme o MPT-CE.

Segundo Holanda, diante dos elementos colhidos durante essas inspeções, a fiscalização das atividades de construção civil na Região Metropolitana de Fortaleza será intensificada. O trabalho deve focar também as cerâmicas e pedreiras em todo o Ceará.

Os trabalhadores resgatados são oriundos das cidades de Quixadá, Umirim, Sobral e Russas. Um deles era explorado em uma pedreira em Quixadá. Três estavam em uma cerâmica de Limoeiro. Outro estava em uma pedreira em São Gonçalo do Amarante. Outros 12 eram explorados em uma construção civil em Itaitinga.

Além do MPT-CE, a ação contou com equipes da Auditoria-Fiscal do Trabalho, a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).





