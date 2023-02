Apenas 5,47% dos crimes registrados no Ceará em 2022 foram elucidados

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Apenas 5,47% dos crimes registrados no Ceará em 2022 tiveram a autoria identificada. A informação consta na Mensagem à Assembleia 2023, divulgada na última quinta-feira, 2.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o número se refere a todas as ocorrências tipificadas no Código Penal Brasileiro, “incluindo estelionato, furto, dano e furto qualificado com arrombamento, entre outros”.



O índice de elucidação de crimes de 2022 é ligeiramente menor que o registrado nos anos anteriores. Em 2021, 6,26% dos crimes tiveram autoria identificada, enquanto, em 2020, esse número foi de 6,46%. Os números podem melhorar, já que inquéritos instaurados em anos anteriores podem estar em aberto atualmente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO solicitou à SSPDS o detalhamento do índice de crimes com autoria identificada, com ênfase nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (homicídios dolosos, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (todos os tipos de roubo).



Entretanto, a Secretaria não repassou o dado.

“A pasta reforça que vem realizando investimentos com foco em tecnologia e aumento dos efetivos das Polícias Civil e Militar, além do fortalecimento dos órgãos de inteligência das Forças de Segurança do Ceará, visando a identificação de suspeitos e a elucidação de crimes”, afirmou em nota.



A Mensagem à Assembleia 2023 ainda trouxe outros dados no eixo Segurança Pública.

Entre os números destaca-se a redução no número de autuados em flagrante por crimes qualificados (saiu de 56,93% em 2021 para 54,73% em 2022) e o aumento na taxa de inquéritos de CVLIs concluídos e remetidos à Justiça no prazo legal (de 41,71% em 2021 para 68,06% em 2022).



Confira:

Sobre o assunto Fazer sexo em público é crime? Entenda qual a penalidade para atos obscenos em espaços abertos

Fortaleza teve em janeiro mês com menos homicídios desde setembro de 2019

PF encontra 90 kg de cocaína escondidos em bolsas no Aeroporto de Fortaleza

Tags