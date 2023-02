Chove em mais de 100 municípios no Ceará; veja previsão do tempo

Previsão da Funceme aponta uma diminuição do volume de chuvas para todas as macrorregiões do Estado até sábado, 4

Choveu em mais de 100 municípios do Ceará no primeiro dia da quadra chuvosa. Dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que foram registradas precipitações em pelo menos 106 cidades, entre as 7 horas de quarta-feira, 1º, e as 7 horas desta quinta-feira, 2.

Imagens de satélite captadas às 8 horas desta quinta-feira mostram que há maior concentração de nuvens em áreas do Noroeste (Litoral Norte) e Sul (Cariri) do Ceará, que estão associadas à chuva.

Iguatu, na região do Sertão Central e Inhamuns, teve os maiores acumulados das últimas 24 horas, registrando 110 milímetros (mm) de chuva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja as 10 maiores chuvas do dia:

Iguatu (Posto: Barro Alto): 110 mm

Cedro (Posto: Varzea da Conceição): 57 mm

Mucambo (Posto: Mucambo): 50 mm

Itarema (Posto: Carvoeiro): 47 mm

Ipaumirim (Posto: Santo Antonio): 43,2 mm

Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro): 41 mm

Marco (Posto: Marco) : 41 mm

Ibiapina (Posto: Sítio Pituba) : 40 mm

Cascavel (Posto: Cascavel): 39,2 mm

Trairi (Posto: Trairi): 38 mm

Previsão do tempo

Previsão da Funceme aponta uma diminuição do volume de chuvas para todas as macrorregiões do Estado até sábado, 4.

Para quinta e sexta-feira, os maiores acumulados são esperados nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba e Cariri. Nas demais regiões, há uma menor possibilidade de chuva ao longo do dia. As chuvas deverão ser passageiras e de fraca intensidade.

O motivo das chuvas são áreas de instabilidades proveniente do oceano, devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que encontra-se em torno da linha do Equador. Há também influência de efeitos locais, como o sistema de brisa, temperatura e umidade elevadas, e interação da circulação dos ventos com o relevo.

Sobre o assunto Açudes do Ceará: Estado inicia quadra chuvosa com melhor volume desde 2013

Pré-estação chuvosa termina com acumulados dentro da média no Ceará

Crato: "Ciops municipal" atende ocorrências de saúde e segurança

Bombeiros resgatam 158 banhistas durante Operação Férias no litoral

Tags