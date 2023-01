Plataforma OP+ lança filme sobre antiga colônia de pacientes com hanseníase de Maracanaú

Em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, OPOVO+ estreia nesta segunda-feira, 30, "A Colônia", filme que cruza documentário com ficção tendo como cenário Antonio Justa, bairro de Maracanaú que foi uma zona de confinamento para pessoas acometidas por hanseníase.

Esse lançamento dá sequência ao projeto de apresentar aos assinantes do OP+ também conteúdos de produção independente, como é o caso de "A Colônia", de Virgínia Pinho e Mozart Freire, que caminhou por festivais de cinema e agora chega ao nosso streaming.

A partir do depoimento de moradores e do percurso de três personagens, o filme quer retratar a história de um bairro carente que, no passado, servia de zona de confinamento para pacientes com Hanseníase em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.

Os relatos mostrados no filme são mediados por três personagens centrais do enredo, Lucas e Rayane, que caminham pelo bairro em busca de vestígios sobre o passado. O filme teve sua estreia na 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes dentro da Aurora, parte do evento para mostrar o trabalho de novos cineastas. Em Fortaleza, sua primeira exibição foi na seleção da Mostra Olhar do Ceará da 32ª edição do Cine Ceará.

"A Colônia"

O filme conta com a direção de Virgínia Pinho e Mozart Pinheiro; Roteiro de Virginia Pinho, Mozart Freire e Miqueias de Moura; Produção de Barbara Cariry; Direção de Fotografia de Daniel Pustowka; montagem de Abdiel Anselmo, trilha sonora de João Victor Barroso, edição sonora de Érico Paiva e Direção de Arte de Ton Martins.

