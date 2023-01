Chove em parte do Ceará na madrugada desta quinta-feira, 26

Precipitação desde a meia-noite foi maior na faixa litorânea, com registros isolados no Sul do Estado; apenas uma macrorregiãodo Ceará não recebeu chuva

A madrugada desta quinta-feira, 26, foi de chuvas concentradas em parte do Estado. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a maior parte da chuva ocorreu na faixa litorânea. Também houve focos no Cariri, no Litoral Norte e na macrorregião Jaguaribana.

Os dados atualizados até as 7 horas desta quinta-feira, 26, mostram chuvas em pelo menos 18 municípios, com o maior registro no município de Boa Viagem (67 mm).

O Maciço de Baturité recebeu precipitação na mesma massa de ar úmido que atingiu o Litoral de Fortaleza. Situação similar causou chuvas no Litoral do Pecém já no começo da manhã.

Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte tiveram chuva residual. Nestes casos, a precipitação é consequência dos ventos na direção Leste, que levaram nuvens carregadas de outras macrorregiões.

Chuva no Ceará vem desde a noite da quarta-feira, 25

Na quarta-feira, 25, a Funceme havia indicado a possibilidade de precipitação intensa no Estado. A chuva, conforme previsto pela Fundação, concentrou-se na parte Norte do Ceará.

Já na madrugada de quinta-feira, os maiores índices foram na parte Leste. A faixa de chuvas no Ceará foi do Cariri ao Litoral de Fortaleza.

Chuva em Fortaleza está acima da média histórica

A Capital tem registrado bons índices de tempo úmido neste começo de ano. A maior chuva de Fortaleza de 2023 foi registrada na quarta-feira, e a previsão é de que haja novas precipitações ao longo do dia.

