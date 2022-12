Natal deve ser chuvoso no Ceará, aponta previsão da Funceme para fim de semana

Algumas regiões do Ceará podem ser banhadas por chuvas neste fim de semana do Natal, de acordo com a previsão do tempo feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As regiões norte, noroeste e sul do Ceará estão sujeitas a precipitações causadas por um fenômeno meteorológico que se apresenta nesta sexta-feira, 23, e sábado, 24.

O fenômeno climático chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis é o responsável pela expectativa de um fim de semana chuvoso no Estado.

Para esta sexta e sábado a previsão é de variação do céu entre parcialmente nublado a poucas nuvens, com alta possibilidade de chuva na Jaguaribana e chuva nas demais macrorregiões.

Ainda de acordo com a Funceme, efeitos locais como o sistema de brisa, temperatura e umidade elevadas, e a interação dos ventos com o relevo podem facilitar para que ocorram chuvas ao longo dos próximos dois dias.



