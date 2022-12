Férias escolares: os cuidados dentro e fora de casa

Chegam as férias, e criança com tempo livre significa criança com mais energia para gastar. Aumentam os acidentes, o tempo na internet, a procura por alimentos fora de hora e até a incidência de algumas viroses sazonais. Por isso, conforme especialistas, alguns cuidados precisam ser redobrados neste período.

No Brasil ocorrem cerca de 16 mil acidentes domésticos por mês com crianças, como queimaduras, quedas e afogamentos. Entretanto, conforme estimativas da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), nas férias escolares este índice aumenta em 25%.

Ao mesmo tempo, não é apenas em casa que encontramos os riscos, e as precauções devem considerar fatores além dos acidentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atenção ao acidentes

Antes de tudo

Com crianças por perto todos ao redor devem ter atenção redobrada. Quanto menores, maior a necessidade de supervisão constante. Em todas as idades, é importante ensinar sobre os riscos e formas de estar seguro. Um número a ter em mente é do Samu; em emergências de saúde, ligue 192.

Queimaduras

Apesar de a cozinha ser um dos lugares mais perigosos, o risco de queimaduras está por toda a casa. Por isso, mantenha as tomadas protegidas, guarde produtos inflamáveis em locais altos e trancados e evite ligar muitos aparelhos em uma mesma tomada.

Quedas

Uma casa segura tem grades, redes de proteção, antiderrapantes e móveis longe das janelas. Lembre-se: escadas, sacadas e lajes não são lugares para brincar.

Afogamentos

Seja em mar, rios, lagoas ou piscinas, nunca deixe crianças desacompanhadas e procure tomar banho próximo a um guarda-vidas. Caso não tenha um profissional do tipo no local, procure informações sobre a área, como profundidade e correntezas. Nas praias do Ceará, o Corpo de Bombeiros sinaliza com placas vermelhas os pontos de perigo.

Comer, comer

Importante para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, a alimentação balanceada deve ser um ponto de atenção. Nas férias, a quebra de rotina se torna mais comum, mas nem por isso podemos esquecer de recomendações essenciais para a saúde:

Rotina

A nutricionista Luciana Radeke chama a atenção para a importância de não pular as três refeições mais importantes do dia: café da manhã, almoço e jantar. “Devemos lembrar que as crianças estão em processo de desenvolvimento físico e de formação de hábitos, então, sempre que possível, o horário da alimentação deve ser mantido mais próximo do habitual”, explica.

Maior contato com os alimentos

“As férias são um bom momento também para a família ter maior contato com os alimentos”, afirma Luciana. Fazer as compras com os filhos, mostrar de onde os alimentos vêm, preparar receitas juntos e fazer piqueniques são algumas sugestões. “Podemos tornar um momento prazeroso e bem divertido, além de criar memórias afetivas através daquele alimento preparado, fortalecendo laços. Isso não tem preço!”

Guloseimas e fast food

Praticamente impossíveis de evitar, fast foods, doces, salgados gordurosos e bolachas recheadas, por exemplo, devem ser esporádicos e limitados a uma vez por dia. Hoje, há diversas opções de lugares que permitem escolher refeições mais saudáveis e saborosas. O equilíbrio é a chave para qualquer rotina saudável.

Alertas no uso da internet

Da mesma forma como você, provavelmente, orienta seus filhos a não conversar com estranhos e a olhar para os lados ao atravessar a rua, também precisa alertá-los sobre os perigos na Internet. O Guia Internet Segura faz algumas recomendações:

Nº 1 - privacidade e respeito

Converse com seus filhos sobre a importância de manter a privacidade e quais informações pessoais, como endereço residencial e escola onde estudam, não devem ser compartilhadas. Converse também sobre o respeito a outras pessoas, a importância de não publicar ofensas e as formas de denunciar conteúdos ofensivos.

Combine as regras

É importante que regras sejam previamente combinadas e justificadas, respeitando as necessidades da criança e preservando a saúde física e mental. Observe que de nada adianta criar regras muito rígidas e irreais, pois não há como controlá-las o tempo todo. Saiba mais em internetsegura.br.

Estabeleça o tempo máximo

Crianças de até 2 anos devem evitar assistir a conteúdos em televisores, tablets, smartphones e videogames. Aquelas entre 2 e 5 anos devem assistir ao máximo de um hora por dia, sempre com supervisão. Já para crianças de até 10 anos, o limite recomendado é duas horas diárias. Para adolescentes, o máximo seria de 3h/dia. É o que preconiza a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que também recomenda evitar telas durante as refeições e desconectar uma hora antes de dormir.

De olho na Covid-19 e doenças sazonais



Em Fortaleza, o mês de julho poderá ser o pico da quarta onda de Covid-19. Ao mesmo tempo, este ano está sendo marcado por altas incidências de dengue e chikungunya:

Coronavírus

“Se tiver sintomas gripais, realize logo o teste. Quanto mais cedo você confirma o diagnóstico, mais cedo é possível se isolar e evitar a disseminação do vírus”, indica Michelle Pinheiro, infectopediatra do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). Ela reforça a necessidade de usar máscaras em ambientes fechados e evitar visitar pessoas que sejam de grupo de risco.

Dengue e chikungunya

Michelle Pinheiro alerta que, contra as arboviroses, é fundamental evitar recipientes com água parada e usar repelentes. “Para crianças menores de seis meses, que não podem usar repelentes, a medida é usar roupas que cubram o máximo possível e colocar véu no berço”, cita a pediatra.

Vacinação

O momento das férias pode ser um ótimo período para colocar as vacinas em dia – não só a da Covid-19. As vacinas nos protegem contra dezenas de doenças e há um calendário a ser cumprido durante a infância. Todos os imunizantes são aplicados gratuitamente nos postos de saúde.

É hora de viajar

Seja para a cidade vizinha, seja para outro país, a viagem das crianças também demanda alguns cuidados importantes:

Documentos em dia

Para viagens nacionais, as crianças devem apresentar documento com foto. Caso desacompanhadas, além do documento, precisam de autorização dos pais ou responsáveis legais. Nas viagens internacionais, passaporte e comprovantes vacinais podem ser exigidos; informe-se com antecedência.

Kit de primeiros socorros

A rotina de lazer tende a ser agitada, e mudanças no tempo ou nos horários podem trazer alguns incômodos ou pequenos machucados. A dica é ter um kit de primeiros socorros com curativos e alguns remédios para dor e febre, por exemplo.

Segurança no trânsito

Se a opção for viajar de carro, é preciso estar atento à revisão do veículo. Verificar o funcionamento correto das travas das portas e usar cinto de segurança é fundamental. Os dispositivos de retenção veicular como o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação são obrigatórios e, quando instalados e utilizados corretamente, diminuem o risco de morte da criança em até 71% dos casos de acidentes.

Sombra, água fresca e protetor solar

As atividades recreativas e esportivas ao ar livre fazem parte da infância, ainda mais durante as férias. Mesmo em dias nublados, é necessário se proteger dos raios solares:

Horários

É recomendado aproveitar os momentos antes das 10 horas e depois das 16 horas. O período do fim da manhã e começo da tarde tem maior incidência dos raios ultravioleta (UV), que são prejudiciais à saúde.

Protetor solar

A SBP recomenda o uso de filtros e protetores solares para crianças acima de seis meses. Conforme os pediatras, o ideal são produtos com fator de proteção (FPS) 30 ou superior, de amplo espectro e resistentes à água. Aplique 20 minutos antes de sair ao ar livre e, depois, a cada duas horas.

Outras proteções

Sombrinhas, guarda-sóis, bonés e roupas são ótimos aliados na proteção. Ficar na sombra e manter uma boa hidratação também fazem parte dos cuidados!



Tags