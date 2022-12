Cogerh apresenta estudo que padroniza geração de vazões no Ceará

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) apresentou estudo que padroniza a metodologia para geração de vazões e tem como objetivo dinamizar o planejamento operacional na gestão hídrica do Ceará. Apresentação foi durante Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Conerh), na última quinta-feira, 15 de dezembro.

O trabalho realizado pelo Projeto Gerenciamento de Risco, Alocação e Operação do Sistema de Recursos Hídricos (Alocar) em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Cogerh também atualiza as séries de vazão dos afluentes e as vazões regularizadas dos reservatórios.

Com a padronização da análise, a proposta deve aprimorar a avaliação da segurança hídrica e servir de base para a definição dos balanços hídricos e elaboração de cenários para alocação de água a curto prazo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o órgão, a metodologia proposta pelo estudo faz parte de um “programa de melhoramento contínuo para atualizações cíclicas das estimativas de afluências, enfrentando uma dificuldade histórica de obtenção dessas informações no seminário nordestino.”

Além disso, de acordo com o Governo do Estado, o secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Francisco Teixeira, vai criar um grupo técnico, unindo a Cogerh e a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para aprimorar a metodologia e a frequência da atualização das séries de vazões.



Sobre o assunto Operação Carro-Pipa volta a ser suspensa no Ceará e deixa 147 mil pessoas sem água

Concurso da Semace tem inscrições prorrogadas para janeiro

Tags