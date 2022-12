Matrículas para novatos nas escolas estaduais acontecem em janeiro

O processo de matrícula nas escolas estaduais do Ceará para estudantes novatos será aberto em 13 janeiro de 2023. Em Fortaleza, assim como na rede municipal, a inscrição será realizada online.

Conforme a Secretaria da Educação (Seduc), o preenchimento de vagas terá início com a confirmação de alunos veteranos, a partir do próximo dia 19, na própria escola. A pasta afirma que "irá atender a todos os estudantes e pais que buscarem uma escola estadual".

Na rede pública estadual, o período de matrícula começa com a confirmação dos alunos veteranos por parte de pais e responsáveis ou do próprio estudante sobre a sua permanência na escola.

Em um segundo momento, acontece o remanejamento interno (direcionado aos alunos da rede estadual que desejam transferir-se para outras escolas) e externo (para alunos da rede municipal que serão recebidos nas escolas estaduais). Ambas as etapas acontecem por meio da parceria entre as secretarias de Educação dos municípios e a Seduc.

A terceira etapa é destinada a alunos novatos. Estudantes vindo da rede particular, de outros estados e aqueles que desejam retomar os estudos poderão se matricular a partir de 13 de janeiro. Em Fortaleza, os estudantes novatos deverão solicitar seu processo de matrícula por meio do Sistema de Matrícula Online (matricula.seduc.ce.gov.br), que estará no ar somente a partir dessa data.

De acordo com a Seduc, as escolas priorizarão os primeiros dias de matrícula para atender estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação.

Documentos necessários para matrícula

Requerimento de matrícula;

Cópia da certidão de nascimento;

Transferência ou declaração de escolaridade, quando for o caso;

Histórico escolar;

Duas fotos 3x4 da/o estudante;

Cópia do comprovante de endereço;



Cópia do cartão de vacinação, conforme Lei estadual nº 16.929, de 09/07/2019, para estudantes com até 18 (dezoito) anos de idade;

Cópia do comprovante de vacinação contra Covid-19;

Cópia do Registro Geral (RG);

Cópia do comprovante do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Cópia do comprovante de Identificação Social (NIS) para as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

