Vale Gás Social será distribuído entre cearenses na próxima segunda-feira, 28

O Governo do Estado do Ceará está entregando o terceiro lote do Vale Gás Social para 200.830 famílias em situação de vulnerabilidade, nos 184 municípios cearenses, nesta terça-feira, 22. A entrega é feita para prefeitos, secretários e representantes municipais, na sede da Secretaria da Proteção Social (SPS). O evento segue até quarta-feira, 23. A distribuição do Vale para as famílias, no entanto, está agendada para a próxima segunda-feira, 28. O Vale Gás é uma política pública permanente do Estado.



O público-alvo do programa são as famílias do Cartão Mais Infância, beneficiários do Auxilio Brasil com renda per capita igual ou inferior a R$ 150. As famílias podem acessar o site da SPS (www.sps.ce.gov.br) e verificar se o nome do cadastrado no programa consta como beneficiárias. Com a afirmativa do nome na lista, o beneficiário pode se dirigir ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) mais próximo ou até a Prefeitura.

Este é o terceiro lote entregue em 2022, totalizando 621.772 tíquetes. Nos últimos três anos, foram entregues 1.324.574 unidades às famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. O programa foi criado pelo governo do Estado, no início da pandemia de coronavírus.



Os tíquetes foram entregues para 92 municípios das regiões Metropolitana de Fortaleza, Cariri, Centro Sul, Maciço de Baturité e dos litorais Norte e Oeste. A expectativa é que na quarta-feira, 23, sejam contemplados os municípios do Vale do Jaguaribe, de Sobral, dos sertões de Canindé, Central e de Crateús, Litoral Norte e da Serra da Ibiapaba.

A secretária da SPS, Onélia Santana, esteve presente no evento. “O Programa Vale Gás é uma política pública do Estado. Agradecemos às prefeituras que vêm até a sede da SPS para receber os vales e distribuí-los nos municípios. Muitas vezes, o Estado e os municípios, através dos agentes sociais, fazem o trabalho de busca ativa dessas famílias para entregar o Vale Gás in loco. Através desse trabalho, 200.830 famílias são beneficiadas.”

Para Ellaine Loiola, representante do município de Altaneira, o benefício é, acima de tudo, uma garantia para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional dos cearenses: “O programa nos ajuda a oferecer um pouco de dignidade e fortalecer a segurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade. Ter a segurança alimentar como política permanente faz com que a gente realize um trabalho mais consistente e continuado.”

O representante do município de Aurora, Wesley Leite, conta que a política pública em questão vem para cuidar dos mais vulneráveis no município de Aurora. “Com o programa, a população, em um momento de fragilidade, durante o pós-pandemia, poderá estar vivendo essa adaptação, saindo dessa situação de extrema vulnerabilidade. É um novo recomeço. Desta vez serão 780 famílias beneficiadas. Não é somente um número, são vidas sendo impactadas.”

