Travesti que usou nome falso ao ser presa em Goiás é identificada pela Pefoce

A partir de análises de impressões digitais, Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) descobriu a real identidade de uma travesti que se passou por outra pessoa ao ser presa no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Presa em flagrante por suspeita de roubo e tráfico de drogas, ela não tinha nenhum documento que a identificasse e se apresentou às autoridades com o nome de outra pessoa.

A identificação da suspeita foi feita por meio de consulta à base de dados da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas da Pefoce.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A análise e consulta das impressões digitais da suspeita foram realizadas pela equipe do Laboratório de Impressão Papiloscópica em ação conjunta com papiloscopistas da Polícia Civil de Goiás.

Prisão e Descoberta da Identidade

A travesti foi levada à Central de Flagrantes de Goiânia para constatar a sua verdadeira identidade, mas ela não possuía nenhum registro em Goiás. Ao papiloscopista de plantão, ela disse que seu documento foi expedido no Ceará e se apresentou com um nome que depois seria identificado como de outra pessoa.

Com as informações em mãos, o Estado do Ceará recebeu o pedido de busca nominal para a identificação da suspeita.

No entanto, os dados do prontuário enviados pela Pefoce não batiam com o que ela havia dito e as digitais enviadas não batiam com as coletadas. Então, uma nova análise foi solicitada ao Ceará a partir dos dados coletados no momento da prisão.



Com as pesquisas feitas nos arquivos civis da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas da Pefoce, a partir das digitais da suspeita, foi descoberta sua verdadeira identidade. A travesti, que cometeu o crime de falsidade, responde por roubo, desacato e resistência no Ceará.



Sobre o assunto MP e polícia combatem tráfico de drogas e roubo de cargas no Rio

Tags