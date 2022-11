Tratamento com atividades cognitivas melhora qualidade de vida de pacientes

"Nós indicamos para pacientes idosos com ou sem demência e pessoas que apresentam dano neurológico com prejuízo em alguma dessas funções cognitivas" diz Nívea Barros, terapeuta ocupacional da unidade

A realização de atividades com estimulação cognitiva pode auxiliar no tratamento de pessoas acima dos 60 anos que possuam problemas com coordenação motora, causados por alterações nos mecanismos de plasticidade do cérebro. Esse tipo de alteração costuma ocorrer em pessoas com idade avançada.



Na Casa de Cuidados do Ceará, unidade da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) que atua na transição de pessoas em recuperação após internação, é comum a aplicação de medidas com o estímulo de cognição. Objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes do equipamento, que são, em sua maioria, pessoas a partir dos 60 anos.



Nívea Barros, terapeuta ocupacional da Casa de Cuidados do Ceará, explica que esse tipo de atividade é realizada através de jogos, atividades manuais, leitura, escrita, dança e circuito. “Nós indicamos para pacientes idosos com ou sem demência, e pessoas que apresentam dano neurológico com prejuízo em alguma dessas funções cognitivas” diz.

“Esse trabalho vai manter ou melhorar o funcionamento cognitivo, que quando há algum prejuízo, pode impactar nas atividades da vida diária. Então vai impactar na independência e na autonomia do sujeito”, completa.



Além do terapeuta ocupacional, esse tipo de atividade pode ser desenvolvida por outros profissionais como neuropsicólogos e psicopedagogos. O perfil dos pacientes do equipamento são pessoas com algum prejuízo no cotidiano, causado por esse déficit cognitivo, refletindo em questões de atividades de vida diária.



“É importante o profissional compreender os aspectos essenciais sobre o manejo de questões clínicas, de orientação familiar e de adaptação funcional para obter uma resposta positiva”, completa Nívea. Na Casa de Cuidados, os atendimentos são realizados também por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e trabalhadores da enfermagem.



