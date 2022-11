As águas da enseada do Mucuripe, em Fortaleza, receberam uma paisagem diferente na manhã deste domingo, 20. A exposição flutuante Aquavelas, regata de jangadas com velas criadas por artistas plásticos, encheu a orla de cores e marcou o início da programação do XII Encontro Sesc Povos do Mar.



O evento, que é gratuito e aberto ao público, reúne mais de 200 comunidades do litoral de 25 municípios para uma troca de vivências, práticas, sabores e saberes tradicionais. A edição acontece de 20 a 24 de novembro e é a primeira totalmente presencial após dois anos sendo realizada em formato online e híbrido em virtude da pandemia.

A cantora paraibana Elba Ramalho realiza o show de abertura na noite deste domingo, a partir das 20h, no Sesc Iparana Hotel Ecológico. Para ter acesso ao show, basta levar 1kg de alimento. O arrecadado será doado ao Mesa Brasil, programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc.



Além de promover esse intercâmbio, o encontro tem o objetivo de celebrar as heranças nativas e valorizar rendeiras, mestres da cultura, pescadores, artesãos e marisqueiras, que realizam vivências, oficinas, rodas de saberes e práticas alimentares.



A terceira edição da exposição Aquavelas, por exemplo, nasce pelas mãos de um coletivo de artistas que, a partir de referências artísticas e pessoais, leva para as telas elementos que traduzam, entre texturas, formas e traços, uma celebração ao Ceará, chamando atenção para a importância da defesa e preservação dos oceanos.

A iniciativa, que recebe o nome “O Sertão vai virar mar e o Mar vai virar sertão”, também celebra a cultura de matriz africana e o dia da Consciência Negra, comemorado neste domingo, 20 de novembro.

Iniciativa celebra a diversidade de elementos presentes na cultura de matriz africana (Foto: Reprodução/Instagram Fran Silva)



Uma novidade na programação deste ano é a participação da chefe Van Régia, do restaurante Culinária da Van. Denominada de Caminhos da Mesa, a iniciativa acontece nos dias 21, 22 e 23, às 16h.

A ação visa desenvolver, junto com as mestres das cozinhas tradicionais do Ceará, reflexões sobre cultura alimentar, além de dialogar sobre aproveitamento integral dos alimentos a partir de experiências sensoriais dos sabores, cores e aromas cearenses.

As atividades do Encontro Sesc Povos do Mar também acontecem na Barra do Ceará, a exemplo da Conversa Flutuante, Corrida de Canoa Zinga, Fragata Viva o Mangue Vivo e a Exposição “Barra do Ceará: sua magia e seu esplendor”.



A partir de referências artísticas e pessoais, o grupo leva para as telas elementos que traduzam, entre texturas, formas e traços uma grande celebração ao Ceará (Foto: Reprodução/Instagram Fran Silva)



Para o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Gastão, “O Povos do Mar e Herança Nativa são a culminância das ações permanentes que o Sistema realiza ao longo do ano. Vamos lançar duas iniciativas para celebrar a história do Povos do Mar: a edição de um livro e uma exposição itinerante das velas pintadas no Aquavelas".

"Vai ser uma forma de mostrar para todo o mundo o talento dos artistas cearenses, reforçando todo nosso respeito, valorização, preservação da vida e da nossa cearensidade", destaca.

Os cinco dias de atividades contemplam diversos aspectos das relações comunitárias: o Sabores, Saberes e Saúde, que ensina a culinária tradicional e a medicina popular; o Feito a Mão, dedicado ao artesanato; o Meio Ambiente e Sustentabilidade, com experiências de preservação ambiental nos mangues e praias; os Cantos, Danças e Brincadeiras, que mostram os folguedos; e o Dragões do Mar, que homenageia os conhecimentos e habilidades dos mestres jangadeiros.

O coletivo de artistas é composto por Edmar Gonçalves, Zé Tarcísio, Mano Alencar, Totonho Laprovitera, Almeida Luz, Andrea Dall’Olio, Vando Farias, Julio Silveira, Hélio Rola, Ana Débora, Luiz Freire e Lana Guerra (Foto: Reprodução/Instagram Fran Silva)



Confira alguns destaques da programação:

Domingo, 20/11

- Exposição Flutuantes Aquavelas | Horário: 8h | Local: Enseada do Mucuripe com destino a Vila do Mar

- Cortejo | Horário:18h

- Show da Cantora Elba Ramalho | Horário: 20h | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana – Caucaia

Segunda 21/11

- Caminhando com os Encantados e o Poder da Natureza (Pajé Luís Caboclo e Cacique João Venâncio, Povo Tremembé, Itarema) | Horário: 8h | Local: Trilha Ecológica do Sesc Iparana

- Oficinas de Artesanias e Práticas Sustentáveis | Horário: 9h30min | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

- Caminhos da Mesa com a chef Van Régia (Culinária da Van) | Horário:16h | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Terça 22/11

- Corrida de Canoa de Zinga | Horário: 8h30min | Local: Rio Ceará

- Roda de Saberes “Direitos, (re) existências e desafios dos povos e comunidades tradicionais do litoral do Ceará” | Horário: 9h | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

- Lançamento da Exposição Fotográfica Barra do Ceará: sua magia e seu esplendor, de Francisca Maria, Luiz Carlos Lima e Sávio Sampaio | Horário: 9h30 | Local: Albertu’s Restaurante – Barra do Ceará, Fortaleza

- Roda de Saberes “Mulheres e Marés: protagonismo das mulheres no litoral do Ceará” | Horário: 15h | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

- Festival Calungas, Casimiros e Mamulengo | Horário: 16h30min, 17h, 17h30min e 18h | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana



Quarta 23/11

- DiCumê: Socialização de práticas alimentares | Horário: 8h30min | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

- Trem do Litoral – Percurso de reconhecimento das praias metropolitanas e suas problemáticas socioambientais | Horário: 9h | Local: Saindo da Praia de Iparana até a Beira Mar de Fortaleza

- Crepúsculo: Contemplação do pôr do sol na Barra do Rio Ceará, com a participação de Kayro Oliveira | Horário: 16h30min | Local: Rio Ceará

Quinta-feira 24/11

- Conversas para Elos “Memórias e labores do litoral do Ceará” | Horário: 8h30min | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

- Mostra de Vestimentas Tradicionais, em parceria com o Senac Ceará | Horário: 10h30min | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

- Encerramento do XII Encontro Sesc Povos do Mar – Torém Tremembé e Suassuamussara | Horário: 11h30 | Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana



Serviço:

XII Encontro Sesc Povos do Mar

Dia 20 de novembro: das 18h às 22h

De 21 a 23 de novembro: das 8h às 12h e das 14h às 22h

Dia 24 de novembro: das 8h às 11h30

A programação completa está disponível aqui.

