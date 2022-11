Protocolo Sepse para detecção precoce de infecções generalizadas passa a ser realizado em crianças

A partir da próxima terça-feira, 22, o Protocolo Sepse será implantado nas UPAs com foco no público infantil. O método serve para a detecção suspeita de crianças com infecção generalizada, chamada Sepse — doença grave e que pode levar ao óbito. Nesta quinta-feira, 17, profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), geridas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), concluem o treinamento para a aplicação do protocolo.

Conhecida também como septicemia ou infecção generalizada, a sepse precisa ser tratada com cuidado e atenção para evitar sequelas ao paciente, que é enquadrado no Protocolo Sepse com medidas terapêuticas como uso de medicamentos, monitorização, hidratação venosa e outras ações que diminuem o avanço da doença.

A diretora de Cuidados e Saúde das UPAs do ISGH, Patrícia Santana, explica que o protocolo já vem sendo implantado há vários anos no eixo adulto. Desta vez, os médicos devem começar a estender a medida para o eixo pediátrico com o objetivo de evitar que o número de crianças, potencialmente graves, que dão entrada nas emergências.

“A intenção maior é a detecção precoce, o pacote de medidas ser aplicado o mais rápido possível para estabilização da criança até a sua transferência ao hospital, para que ela tenha maior chance de sobreviver”, afirma a diretora.

Segundo Patrícia, o momento crucial para impedir o agravamento do quadro do paciente são as primeiras horas da sepse, pois é durante esse período que o protocolo poderá trazer resultados mais favoráveis para resgatar a estabilidade da saúde da criança.

Na fase de capacitação, os colaboradores têm acesso aos conceitos e à aplicabilidade no cotidiano de trabalho da equipe multiprofissional das unidades, executam a rotina de atendimento conforme o perfil do paciente, apresentam a ficha do Protocolo Sepse pediátrica, reconhecem os sinais de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica na criança e fazem reavaliações médicas dentro dos tempos preconizados, a depender de suas necessidades.

O processo de preparo dos profissionais integra o Programa de Treinamentos Estratégicos das UPAs e está dividido em quatro etapas: realização do pré-teste com o público-alvo; oficina presencial com os multiplicadores; treinamento in loco nas unidades com a equipe assistencial, facilitado pelos multiplicadores com apoio do setor de Educação Permanente; e pós-teste.

