NE: temperaturas altas da primavera exigem maior atenção à doenças de pele; saiba os cuidados

Entre as mudanças percebidas neste período, está a diminuição da umidade na atmosfera sobre o Ceará, com menos nuvens se formando sobre o Estado

A primavera nordestina corresponde aos meses popularmente conhecidos como B-R-O Bró (setembro-outubro-novembro). No Ceará e em grande parte da região, esse momento se diferencia das demais épocas do ano pela redução das chuvas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Como consequência, as temperaturas tendem a ficar mais elevadas e o momento exige cuidados para a prevenção de doenças de pele.

Quando é primavera no nordeste e quais mudanças são perceptíveis?

Para todo o Hemisfério Sul, a primavera astronômica começa entre os dias 21 e 23 de setembro, a depender da data do equinócio de primavera, que pode variar a cada ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O equinócio é o momento em que ambos os hemisférios da Terra recebem a mesma quantidade de radiação solar. Isso está associado ao eixo de inclinação do planeta Terra.



O término da primavera, no entanto, ocorre entre os dias 20 e 22 de dezembro, a depender da data do solstício de verão, que é quando o Hemisfério Sul recebe a maior quantidade de radiação solar do ano.

As pequenas variações das datas do começo e do final da primavera dependem de questões astronômicas, como a posição da Terra em relação ao sol, que sofre variações muito discretas de ano para ano.

As chuvas no Ceará, sobretudo durante a quadra chuvosa (de fevereiro a maio) estão associadas a posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A partir de junho a ZCIT começa a se afastar da região Nordeste, em direção ao Hemisfério Norte.

Com isso, a equipe de gerência de Meteorologia da Funceme explica que, entre as mudanças percebidas neste período, está a diminuição da umidade na atmosfera sobre o Ceará, com menos nuvens se formando sobre o Estado. “Assim, a radiação solar chega com maior facilidade na superfície, corroborando para o aumento da temperatura do ar”, destaca.

Cuidados com a pele na primavera

Tendo em vista que doenças como o câncer de pele — o mais frequente no Brasil e que corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no País — ocorre em decorrência do excesso de exposição aos raios ultravioleta do sol, o biomédico e especialista em Estética Avançada, Vinícius Ferreira, indica os seguintes cuidados visando se proteger:

- Uso do filtro solar, com reposição a cada 4 horas caso haja uma exposição prolongada ao sol;

- Uso de roupas de proteção ultravioleta que protege até 99% contra os danos causados por esses raios;

- Não esquecer do óculos de proteção solar e de se hidratar bem para evitar desidratação e sintomas como náuseas e desmaios.

O especialista aponta que, mesmo em casa, a pele não está 100% protegida do sol. “Isso porque os raios ultravioletas ainda conseguem penetrar pelas portas e janelas e incidir sob a pele levando a danos no DNA de nossas células, resultando em câncer de pele e envelhecimento precoce”, diz Vinícius.

Para pessoas que têm uma exposição prolongada ao sol durante o dia, ele recomenda a utilização de roupas com proteção UV por baixo das fardas. Além disso, usar filtro solar com FPS mínimo de 30 para peles brancas e de FPS 15 para peles de fototipos mais altos.

Sobre o câncer de pele, o especialista afirma que a suspeita inicial se dá por auto avaliação, pela presença de lesões na pele, como pintas, manchas ou feridas. Por não ter sintomas sistêmicos, ele alerta para a importância de atentar-se ao surgimento de manchas na pele.

Caso o indivíduo identifique alguma mancha e esteja suspeitando de algum tipo de doença de pele, Vinícius menciona a necessidade de buscar ajuda de um especialista, pois, na maioria dos casos, o diagnóstico é realizado no exame clínico.

“Outros exames adicionais podem ser realizados como auxiliar no diagnóstico dessa manchinha. Vale ressaltar que o autoexame é essencial. E na presença de qualquer mancha que aparecer repentinamente, busque ajuda de um profissional especialista”, conclui.



Sobre o assunto Morre bailarino cearense que lutava contra câncer de pele há 1 ano

Ministério da Saúde abre consulta sobre diagnóstico do câncer de pele

Brasileiros devem redobrar cuidados no verão contra câncer de pele

Tags