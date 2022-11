Festival de Folclore anima idosas institucionalizadas em Fortaleza

Ação do IX Festival de Folclore no Recanto Sagrado Coração leva cultura para um público com maiores privações, conta o produtor cultural, Glauber Matos

Inspirado na diversidade cultural brasileira, o IX Festival Internacional de Folclore do Ceará (Fifolc) iniciou as atividades nesta quinta-feira, 10 e segue até o dia 13. A programação completa envolve grupos nacionais e étnicos diversos para abranger uma maior pluralidade de regiões do país. EUma das açõces na abertura foi apresentação do coletivo Frutos do Pará, no Recanto Sagrado Coração, instituição filantrópica de longa permanência para idosas.

O local foi palco de alegria e celebração junto à programação do festival. O produtor cultural Glauber Matos explica que a ideia de realizar a manifestação na instituição parte do princípio de garantir o acesso à cultura para um público com maiores privações.

“Quando a gente leva as nossas apresentações para espaços como este, nós estamos levando uma maior democratização à cultura. Estamos falando de pessoas com algum grau de privação em relação ao acesso à cultura, quer sejam por questões de mobilidade ou por questões de saúde. Trazer o grupo pra cá nos torna ainda mais cidadãos. Este evento é feito com recurso público. Se é público, precisa tentar chegar a todos.”



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após dois anos de atuação remota em razão da pandemia de Covid-19, a programação volta, neste ano, a formato 100% presencial. Durante a apresentação, as idosas da instituição aproveitaram o momento para se juntarem ao ritmo, ao agito dos instrumentos e às expressões corporais dos artistas presentes.

“Um evento deste pode ser pouca coisa, mas representa muito para nós, que passamos o dia aqui. A estrutura do Recanto é bonita, mas estar aqui o dia todo, sem uma programação cultural, cansa. Hoje nós dançamos e estamos de espírito aliviado. O dia de hoje estará para sempre guardado na nossa mente e no nosso espírito”, celebra Beatriz Ferreira, 89 anos.

A coreógrafa e diretora do grupo Parafolclórico Frutos do Pará, Nazaré Azevedo, conta que a cultura tradicional do Pará é rica e contagiante. “A gente tem uma diversidade cultural e um suingue muito agitado nas nossas festividades. Nossas danças contam histórias. Nós temos o Lundu, Siriá, Marujada de Bragança e as lendas do Boto e da Matinta. Tudo isso, a gente trouxe para apresentar aqui. Cada dia a gente vai apresentar um pouquinho.”

Quem também se divertiu durante a programação foi Fernanda Gondim, 75, moradora do Recanto. "A apresentação foi linda e contagiante. Todas as nossas idosas participaram da confraternização. A gente quer continuar a ter essa alegria sempre. O Ceará é rico em folclore e artesanato. A gente fica muito mais fortalecido culturalmente falando com essa mistura.“



Sobre o assunto Acima da média nacional, inflação em Fortaleza sobe 0,61% em outubro

Faculdade de Fortaleza oferta atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica

Gal Costa em Fortaleza: veja como foi o último show da cantora

Unicef promove encontro de governos de oito países africanos em Fortaleza

9º Festival Folclórico Cearense

O evento está programado para ocorrer de forma itinerante, contemplando os municípios de Caucaia, Fortaleza, Paracuru e Trairi. Toda a programação tem acesso gratuito. O festival ocorre de 10 a 13 de novembro. Para conferir a programação completa basta acessar o link: https://www.festivaldefolcloredoceara.com.br/

O coletivos cearenses que participam do Festival são Balé Folclórico Arte Popular, Companhia de Ritmos e Danças Populares (Cordapes), Companhia de Danças Populares Txai, Companhia de Dança Estrelas da Rua, Grupo de Tradições Cearenses (GTC), entre outros.

Já os grupos nacionais e de etnia, neste ano, serão quatro de três estados brasileiros: Böhmerlandtanzgruppe, do Rio Grande do Sul; Bacnaré - Balé da Cultura Negra do Recife, Pernambuco; Grupo Parafolclórico Frutos do Pará e Associação Cultural e Desportiva Trilhas da Amazônia, do Pará.



Tags