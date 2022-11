Adísia Sá é homenageada no XXV Congresso Brasileiro de Ouvidores

O XXV Congresso Brasileiro de Ouvidores teve início na manhã desta quinta-feira, 10, com homenagens a personalidades com notória contribuição à categoria. A trajetória profissional da professora e jornalista cearense Adísia Sá foi destaque durante a abertura do evento, assim como as contribuições prestadas pela promotora de Justiça Socorro França.

O encontro de ouvidores acontece durante os dias 10 e 11 de novembro e reúne mais de 300 membros da categoria vindos de 24 estados do Brasil. Em um dos auditórios da Assembleia Legislativa do Ceará, Arlene Portelada, amiga de Adísia há 40 anos, esteve presente para receber uma medalha e um buquê de flores, que serão encaminhados à professora.

Arlene conta que, apesar de sentir-se honrada, havia idealizado o momento da homenagem sendo vivido pela própria Adísia. "Havíamos idealizado essa homenagem com a presença dela. Embora eu tenha representado a Adísia em algumas outras situações, mais triviais, a magnitude dessa me emociona muito", destaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adísia foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO), de acordo com Arlene, o sentimento da amiga é de realização. "Sei que ela estaria exultante aqui, nesse momento de saber que a ouvidoria que ela ajudou a fundar, da qual ela foi a primeira presidente, está nesse patamar. É como ver um filho no auge da sua carreira, ela idealizou isso".

Segundo o relato de Arlene, uma alergia separou Adísia da homenagem recebida, mas ela garante que a professora encontra-se em plena consciência aos 93 anos de idade. Questionada sobre como seria o momento de repassar a medalha para Adísia, a amiga conta que já tem planos.

"Estava idealizando convidar as sobrinhas, os outros parentes e fazer uma mini solenidade e ela como sempre será a grande surpresa, porque a fala dela tem sempre algo de muito novo, inteligente e engraçado", pontua.

Para o presidente da ABO Ceará, Paulo Henrique de Araújo, a homenagem é uma forma de reconhecer a dedicação do trabalho prestado pela jornalista. "Ela foi a primeira ombudsman do jornal O POVO, e foi a primeira presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. Então, isso é por mérito".

Ainda de acordo com Paulo Henrique, o congresso mantém a sua essência e busca melhorar o atendimento prestado à população. O intuito é de que os ouvidores sejam um canal efetivo de comunicação entre as demandas dos cidadãos com os governos e as empresas.

"Vamos colocar o cidadão como o maior participante nas organizações públicas e privadas. A busca é para que se facilite os canais de comunicação com as ouvidorias".

Durante os dois dias de evento serão realizados debates e oficinas voltadas à diversidade e inclusão; MBA em ouvidoria pública; comunicação assertiva; ouvidoria e princípios; saúde mental em tempos de pandemia, e desjudicialização.

Sobre o assunto Festival de Folclore anima idosas institucionalizadas em Fortaleza

Defensoria Pública tem projeto com universidades para atendimento jurídico

Cartão Mais Infância: 150 mil famílias no CE recebem benefício para reduzir pobreza infantil

Tags