Audiência pública discute a responsabilidade estatal nas mortes por intervenção policial

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará realiza nesta terça-feira, 8, às 14h, uma audiência pública para discutir a responsabilidade estatal nas mortes por intervenção por intervenção policial. O evento acontece no auditório Murilo Aguiar e faz parte da programação da Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará, também conhecida como Semana Cada Vida Importa.

Durante a audiência será lançado um caderno especial sobre o tema da responsabilidade do Estado em relação à intervenção policial. O documento foi organizado pelo Comitê de Prevenção de Homicídios da Assembleia (Comitê Cada Vida Importa) e pela Comissão de Direitos Humanos.

O debate segue os encaminhamentos definidos em reunião técnica realizada em maio deste ano, na Assembleia Legislativa, e que contou com participantes de diversos estados brasileiros. Participaram a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, organizações da sociedade civil e pessoas que tiveram seus filhos privados de liberdade de forma arbitrária ou vítimas de tortura e assassinato por intervenção do Estado.

“Aquela reunião teve como objetivo construir ações visando garantir o direito à memória, justiça e direitos para os filhos e respectivas comunidades”, explica o deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos. “Para esse novo momento de debate, a ideia é dar continuidade à construção de compromissos e fluxos institucionais para garantia da justiça e memória.”

Para a audiência, serão convidados representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), do Ministério Público do Ceará (MPCE), do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, da Secretaria de Proteção Social (SPS), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca), do Fórum Popular de Segurança Pública, do Movimento Mães do Curió e do Movimento Mães da Periferia.

Campanha da Anistia Internacional

Durante a audiência, será lançada campanha “O ministério tem de ser público”, promovida pela Anistia Internacional Brasil. Também será exibido o documentário “Descontrole: o Ministério Público no Centro das Atenções”, produzido pela Anistia Internacional.

A campanha propõe cinco requisitos mínimos para o controle da atividade policial, todos eles baseados na legislação de direitos humanos internacionalmente reconhecida. O primeiro é a criação de sistemas de monitoramento externos à polícia e com independência política e operacional, com recursos suficientes, especializados e transparentes.

O segundo requisito é a definição de protocolos de investigação que garantam que as violações de direitos humanos cometidas pelas polícias sejam apuradas de maneira célere, independente e eficaz. Um terceiro requisito é a responsabilização de todos os envolvidos nas violações de direitos humanos cometidas pelas polícias, incluindo as cadeias de comando.

A campanha também quer garantir transparência e participação da sociedade e dos familiares das vítimas de violência de Estado. Por fim, o quinto requisito é o entendimento de que tanto o racismo quanto a violência policial são problemas estruturais e precisam ter respostas capazes de romper com estas práticas.

Semana Cada Vida Importa

Na sua quinta edição, a Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará teve início nessa segunda-feira, 7 de novembro, com uma exposição de fotografias, materiais gráficos e vídeos, na entrada do Anexo III da Assembleia Legislativa, localizado na Avenida Pontes Vieira, nº 2300.

A programação da Semana Cada Vida Importa se estende oficialmente até o dia 16 de novembro por diversos espaços de Fortaleza e do Interior. Entre as atividades estão a exibição de documentários, rodas de conversa e um seminário no Centro Cultural Grande Bom Jardim. O cronograma completo está disponível no site cadavidaimporta.com.br.

A Semana foi estabelecida pela Lei n.º 16.482, de 19 de dezembro de 2017, em memória da Chacina de Messejana, na madrugada de 12 de novembro de 2015. Naquela data, 11 pessoas, oito delas adolescentes e jovens de 16 a 19 anos, foram assassinadas por agentes da polícia.

