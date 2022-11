Ônibus Lilás oferece serviços a mulheres vítimas de violência no Ceará

Onze comunidades de Fortaleza e da Região Metropolitana da Capital (RMF) serão atendidas pelo projeto "Mulheres nos Bairros". A ação, que começou nesta segunda-feira, 7, e segue até o dia 1° de dezembro, oferta serviços socioassistenciais por meio do "Ônibus Lilás", voltado a vítimas de violência doméstica.

As mulheres atendidas participarão de rodas de conversa e receberão informações e instruções sobre garantia de direitos e sobre a Lei Maria da Penha. Com a orientação às vítimas, o projeto busca coibir atos de violência e estabelecer punição adequada para quaisquer tipos de agressões às mulheres.

Segundo Denise Aguiar, secretária-executiva de políticas para mulheres no Estado, a ação foi desenvolvida para chegar, principalmente, a comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano (IDHO Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. ). "O atendimento acontece através do acolhimento, com rodas de conversa com escuta qualificada, para saber o que essas mulheres precisam. Dentro dessa sistemática no apoio psicológico e social humanizado, também fazemos orientações jurídicas", explica.

Conforme a secretária, a partir da escuta, se necessário, os casos são encaminhados à Rede de Atendimentos às Mulheres, formada pelos Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Atendimento Psicossocial (Caps) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além de órgãos especializados em políticas para as mulheres, como a Casa da Mulher Brasileira e as Casas da Mulher Cearense.

O projeto Mulheres nos Bairros ocorre desde 2018 e, até o momento, mais de 6 mil atendimentos já foram realizados. Além de Fortaleza, ainda este ano também recebem a ação comunidades nos municípios de Caucaia, Maranguape e Maracanaú, todos na RMF.

A ação deste semestre teve início na manhã desta segunda-feira, 7, no bairro Álvaro Weyne, que recebeu os serviços do Ônibus Lilás. Uma das palestrantes que participou da mediação com as mulheres da comunidade foi Francileuda Soares, assistente social e presidente do Conselho Municipal de Mulheres de Fortaleza. Ela ressalta a importância de ações como essa para a luta contra a violência doméstica.

"A gente precisa ter na comunidade, no cotidiano das mulheres, esse atendimento pra facilitar que elas venham denunciar, que elas entendam que não estão sozinhas. A gente precisa atendê-las, e também emancipá-las, para que essas mulheres possam romper o ciclo de violência", ressalta a presidente do Conselho.

A ação também fornece suporte a vítimas da desigualdade social. "As mulheres são as que mais enfrentam a questão do desemprego, da fome. Se a gente fizer um recorte racial, as maiores vítimas são as mulheres negras e seus filhos", pontua Francileuda Soares. O Mulheres nos Bairros também fornece apoio aos filhos das vítimas, atuando em parceria com o Conselho Tutelar.

Ação da Secretaria de Proteção social (SPS) realiza ação Ônibus Lilás com as mulheres na Associação União dos Moradores de Luta do Alvaro Weyne (Foto: THAÍS MESQUITA)



O projeto traz esperança para muitas que convivem em um cenário de medo e incertezas, causados pela violência. Vanusa da Silva Corrêa, de 52 anos, atua em projetos sociais no Álvaro Weyne e veio buscar informações que pudessem auxiliar vítimas de violência que preferiram se manter anônimas. Anotando todas as informações que conseguia, ela se mostrou feliz de ações como essa estarem sendo realizadas.

"Eu fui vítima de violência e, na minha época, pelos anos 1980, não existia essa oportunidade, essas orientações e nem (a possibilidade de) esclarecer sobre a violência. Saber que temos apoio, que têm órgãos públicos que fazem esse trabalho, que há uma defesa, é muito bom", afirma a moradora.

Serviço:

Ações do Mulheres nos Bairros

7 de novembro

9h – Associação União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne

Rua Silvio Romero com rua Dr Hugo Rocha

13h – Associação dos Moradores do Bairro Ellery e Monte Castelo

Rua Almeida Filho, 326, Bairro Ellery

8 de novembro

9h – Associação É tempo de vencer

Rua Guanabara, 515, casa 30, Bairro Pan Americano

9 de novembro

9h – Associação Unificada Dos Moradores do Residencial Luiz Gonzaga

Salão Social (próximo à quadra de esportes) – Av. Luar do Sertão, bloco 11, apto 02, Condomínio Humberto Teixeira

10 de novembro

9h – Sociedade Comunitária da Habitação Popular – Pescadores da Costa Oeste

Rua Santa Elisa, 1665, Praia do Arpoador (Vila do Mar), Bairro Cristo Redentor

16 de novembro

9h – Coletivo Espaço Aberto – Comunidade Em Movimento

Rua 29, 32 A, Bairro Novo Oriente – Maracanaú

21 de novembro

9h – Associação dos Moradores do Bairro Dias Macedo

Rua Torres de Melo, 267, Bairro Dias Macedo

22 de novembro

9h – Associação Comunitária Beneficente do Arianópolis

Rua Padre José Maria Moura (Jurema), s/n – Campo do Poeirão – Caucaia

23 de novembro

9h – Pracinha da Comunidade da Barra do Ceará

Rua Belém de Figueiredo, 382, Barra do Ceará

28 de novembro

9h – Unidade de Saúde Manoel Guedes

Comunidade do Rato de Baixo – Maranguape

1º de dezembro

9h – Associação dos Artesãos de Maracanaú

Praça David Lopes de Oliveira – Av. Contorno Norte (Em frente ao Shopping Feira Center) – Maracanaú

