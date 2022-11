200 seringas com substância para potencializar maconha são apreendidas no Crato

Duzentas seringas com substância para potencializar maconha foram apreendidas pela Polícia Civil do Ceará em um ônibus que vinha de São Paulo. O caso foi registrado no domingo, 6, no Crato, região do Cariri. As informações foram do delegado Felipe Marinho em entrevista ao jornalista Farias Júnior, na CBN Cariri.



O material foi encontrado na divisa entre Crato e Exu (PE), em um posto fiscal as margens da BR-222. No interior do ônibus estava um homem que era investigado pela Polícia. Na bagagem dele foi encontrada vasta quantidade de drogas, entre crack, cocaína e skunk.

A surpresa para os agentes foram as 200 seringas com um liquido, que seria uma substância de Haxixe, e é utilizado para ser injetado na maconha e potencializar os efeitos da droga. Conforme o delegado Felipe Marinho, essa foi a primeira vez que os policiais se depararam com essa substância na região do Cariri. Essa ação teve apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra apreensão

Outra apreensão de drogas também aconteceu no domingo, 6, no terminal rodoviário de Juazeiro do Norte e resultou na apreensão de cocaína, crack e um pó branco usado na preparação da droga. Esse material estava na bagagem de uma passageira. Em ambos os casos os suspeitos foram presos.

Tags