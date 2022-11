Quatro integrantes de organização criminosa são presos no Ceará e em Minas

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, nessa quinta-feira, 3, quatro integrantes de uma organização criminosa que estavam envolvidos com tráfico de drogas. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), prisão ocorreu durante a Operação Terminus–, deflagrada no Ceará e em Minas Gerais.



Toda ação ocorreu por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) com apoio da Delegacia Regional de Sobral e da Delegacia de Governador Valadares/MG. Segundo órgão, no Ceará foram realizadas capturas em Fortaleza, Eusébio e em Sobral.

Os quatro suspeitos começaram a ser investigados logo após a prisão de André Gomes de Sá, 38, conhecido como “Rossi”, em setembro de 2021. Segundo pasta, as investigações apontam que André era o “braço direito” de Paulo Diego da Silva Araújo, 40, o “Dino”, que foi preso em maio do ano passado e "era considerado o chefe de um grupo criminoso paulista no Ceará".

As prisões que ocorreram na manhã de ontem foram de: Renan Honorato dos Santos, 32, Francisco Rafael Feitosa Araújo, 35, Estevilândio da Silva Pereira, 33, e Evilane Pinto Ferreira, conhecida como “Nenem Sb". Todos estariam envolvidos com o tráfico de drogas e de armas para esse grupo criminoso.

Segundo SSPDS, informações policiais apontam que o suspeito Renan, preso em Minas Gerais, "fornecia insumos para fabricação de cocaína diretamente do seu Estado de origem através de uma empresa que adquiria os produtos. Já os demais presos trabalhavam para André Gomes nas vendas das drogas".

"Durante as diligências, Estevilândio foi localizado na posse de uma pistola, uma carabina e munições calibre 9 milímetros. O suspeito é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). O armamento foi apreendido. Além das armas, foram apreendidos aparelhos celulares e um veículo. Agora, os quatro suspeitos estão à disposição da Justiça", informou ainda pasta.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco): (85) 98969-0182.

