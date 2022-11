Ônibus Lilás levará serviços de assistência a mulheres da RMF

A partir da próxima segunda-feira, 7, mulheres de 11 comunidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) poderão participar da ação Mulheres nos Bairros, promovida pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Por meio do Ônibus Lilás, serão ofertados serviços socioassistenciais contemplando os municípios de Caucaia, Maranguape, Maracanaú e Fortaleza. A ação vai até dia 1º de dezembro (veja abaixo programação).

As mulheres terão a oportunidade de participar de rodas de conversa e receber informações e instruções sobre a garantia de direitos e a respeito da Lei Maria da Penha, que busca frear atos de violência contra a mulher, estabelecendo a punição necessária a qualquer tipo de agressão contra as mulheres desde o convívio doméstico até as relações íntimas de afeto.

A ação ofertará também atendimento psicológico individualizado e humanizado, e, se necessário, o caso será encaminhado à Rede de Atendimento às Mulheres. A Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres é a responsável pela organização das atividades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Acesso a informação é algo crucial no enfrentamento à violência contra as mulheres. Nessas conversas, nossas equipes conseguem indicar violências que, muitas vezes, já foram naturalizadas no cotidiano. É preciso divulgarmos os direitos e a rede de acolhimento para mulheres em situação de violência”, aponta a titular da SPS, Onélia Santana.



Na Capital, os atendimentos são iniciados pelo Centro de Referência da Mulher (CRM), e para as mulheres do Interior, pelo Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Ceram). Elas são acompanhadas pela Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público e Juizados da Mulher.



Serviço



Atividade do Ônibus Lilás





7 de novembro

9h - Associação União dos Moradores de Luta do Álvaro Weyne

Rua Silvio Romero com rua Dr Hugo Rocha



13h - Associação dos Moradores do Bairro Ellery e Monte Castelo

Rua Almeida Filho, 326, Bairro Ellery



8 de novembro

9h - Associação É tempo de vencer

Rua Guanabara, 515, casa 30, Bairro Pan Americano



9 de novembro

9h - Associação Unificada Dos Moradores do Residencial Luiz Gonzaga

Salão Social (próximo à quadra de esportes) - Av. Luar do Sertão, bloco 11, apto 02, Condomínio Humberto Teixeira



10 de novembro

9h - Sociedade Comunitária da Habitação Popular – Pescadores da Costa Oeste

Rua Santa Elisa, 1665, Praia do Arpoador (Vila do Mar), Bairro Cristo Redentor



16 de novembro

9h - Coletivo Espaço Aberto – Comunidade Em Movimento

Rua 29, 32 A, Bairro Novo Oriente - Maracanaú



21 de novembro

9h - Associação dos Moradores do Bairro Dias Macedo

Rua Torres de Melo, 267, Bairro Dias Macedo



22 de novembro

9h - Associação Comunitária Beneficente do Arianópolis

Rua Padre José Maria Moura (Jurema), s/n – Campo do Poeirão - Caucaia



23 de novembro

9h - Pracinha da Comunidade da Barra do Ceará

Rua Belém de Figueiredo, 382, Barra do Ceará



28 de novembro

9h - Unidade de Saúde Manoel Guedes

Comunidade do Rato de Baixo - Maranguape



1º de dezembro

9h - Associação dos Artesãos de Maracanaú

Praça David Lopes de Oliveira – Av. Contorno Norte (Em frente ao Shopping Feira Center) - Maracanaú





Sobre o assunto Corpo de travesti é encontrado com sinais de violência no bairro Passaré, em Fortaleza

Mulheres vítimas de violência terão psicoterapia permanente no Rio

Tags