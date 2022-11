Veja a previsão do tempo para esta quarta, 2, Dia de Finados

Frente fria que está no norte do Rio de Janeiro tende a se aproximar do Nordeste do Brasil a partir desta quarta-feira, 2

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou que a previsão do tempo para esta quarta-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, é de possibilidade de chuva isolada baixa para o litoral de Fortaleza devido a existência de áreas de instabilidade oriundas do oceano.

Para as regiões Sul, Cariri, sul e oeste do Sertão Central, Inhamuns e Ibiapaba a possibilidade de chuva é alta, tanto na quarta como nesta quinta-feira, 3. Isso se dá pela aproximação de uma frente fria que hoje se encontra no norte do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

De acordo com a Funceme, a frente fria tende a se aproximar do nordeste do País a partir desta quarta, principalmente no leste e nordeste da Bahia, organizando assim as áreas de instabilidade que provocam estas chuvas.

Nas macrorregiões citadas, a tendência de chuva é principalmente no período da tarde, noite seguindo até a madrugada de quinta-feira, 03. As informações foram divulgadas pelo meteorologista da Funceme, Vinicius Oliveira.



