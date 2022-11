Operações no fim de semana resultam em 202 prisões no Ceará

Durante o fim de semana, ações da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará resultaram em 202 prisões em todo o Estado. Do total, 14 prisões são da Operação Eleição 2022.

Nas operações entre sexta, 28, e domingo, 30, 12 mandados de prisão foram cumpridos contra suspeitos de participarem de crimes como homicídio doloso - quando há intenção de matar - lesão corporal dolosa, tráfico de drogas, roubo e estupro.

As ordens foram cumpridas em Sobral, Nova Olinda, Senador Pompeu, Itaitinga, Fortaleza, Iguatu, Maracanaú e Baturité. Entre as prisões em flagrante, foram realizadas capturas na Capital, Caucaia, São Benedito, Miraíma, Juazeiro do Norte, Quixadá e outros, por porte ilegal de arma de fogo, roubo, violência doméstica, ameaça, entre outros crimes.

No domingo, um homem foi preso pelo CPRAIO , da Polícia Militar, suspeito de atirar contra três pessoas em São Benedito, na região da Ibiapaba. João Paulo Silva de Moraes de 31 anos, conhecido como “Coruja”, foi encontrado com dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32, munições, 870 gramas de maconha e uma quantia de dinheiro em espécie.



Operação Eleições 2022

Algumas prisões aconteceram durante a Operação Eleições 2022, realizada em todo o Ceará, com a ajuda do Gabinete de Gestão e Eventos Complexos e participação da PMCE e da PC-CE. No total, 14 pessoas foram presas por crimes eleitorais como transporte irregular de eleitores e desrespeito ao sigilo de voto.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

Disque-Denúncia da SSPDS - 181 ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181

O sigilo e o anonimato são garantidos.



