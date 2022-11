Metrôs e VLTs terão operação especial no Dia de Finados

As linhas operadas pelo Metrofor em Sobral e na Região do Cariri não funcionarão neste feriado

No feriado de Finados, os metrôs e Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) de Fortaleza terão horário de funcionamento especial nesta quarta-feira, 2. Cemitérios em Fortaleza e na Região Metropolitana podem ser acessados pelas estações operadas pelo Metrofor. Os VLTs de Sobral e do Cariri não funcionarão no feriado



Devido ao feriado, as linhas Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe funcionam em horários especiais na quarta-feira, 2. Por isso, antes de sair de casa, confira os horários válidos para o feriado que já estão disponíveis em uma planilha no site do Metrofor:





Cemitérios que podem ser acessados pelo metrô



Cemitério São José – Parangaba

Endereço: Rua Napoleão Quezado, 365, Parangaba, Fortaleza.

Estações mais próximas: Estações Parangaba (Linha Sul e VLT Parangaba-Mucuripe)

Distância a pé das estações: 400 metros.

Cemitério São João Batista

Endereço: Rua Padre Mororó, S/N, Centro, Fortaleza.

Estações mais próximas: Estação Chico da Silva (Linha Sul) e Estação Moura Brasil (Linha Oeste)

Distância a pé das estações: 50 metros para estação Chico da Silva e 300 metros para estação Moura Brasil.



Cemitério São Vicente de Paula – Mucuripe

Endereço: Avenida da Abolição, 3986, Mucuripe, Fortaleza.

Estação mais próxima: Estação Mucuripe (VLT Parangaba-Mucuripe)

Distância a pé da estação: 650 metros.



Cemitério São José – Maracanaú

Endereço: Av. Padre José Holanda do Vale, 1602, Cágado, Maracanaú.

Estação mais próxima: Estação Maracanaú.

Distância a pé da estação: 1 quilômetro.



Cemitério Parque Jardim da Esperança

Endereço: Rua Vicente Ferreira Goes, 776, Alto da Mangueira, Maracanaú.

Estação mais próxima: Estação Jereissati.

Distância a pé da estação: 1,6 quilômetro.



Novo Cemitério Municipal de Caucaia

Endereço: Rua Francisca Nogueira Ramos, 269, Cigana, Caucaia.

Estação mais próxima: Estação Caucaia.

Distância a pé da estação: 1 quilômetro.



