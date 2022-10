SSPDS registra 10 crimes eleitorais no balanço da operação Eleições 2022

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou o balanço da operação Eleições. Foram 10 crimes eleitorais, três desacatos e outras três ocorrências formalizadas em unidades da Polícia Civil. Um total de 16 ocorrências durante o 2º turno atendidas pelas Forças de Segurança do Ceará. Ao todo, 14 pessoas foram presas. Esses números correspondem ao horário das 18 horas deste domingo, 30.



Além de Fortaleza, os registros foram feitos em Caucaia, Limoeiro do Norte, Quixadá, Ubajara, Marco, Novo Oriente, Alto Santo, Guaramiranga, Itapiúna, Tauá e Itarema. Os procedimentos eleitorais resultaram em 11 Termos Circunstanciados de Ocorrência, três boletins de ocorrência e dois inquéritos policiais.



Esses dados fazem parte do relatório do Plano Operacional de Atuação Integrada das Eleições 2022.

Efetivo

5.700 mulheres e homens foram empregados como reforço aos 3.500 militares do policiamento ordinário. Foram 9.200 policiais militares nas ruas de Fortaleza. A Polícia Civil atuou com 770 policiais civis e a ampliação do funcionamento das delegacias. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará atuou com 283 bombeiros militares, em 72 viaturas, como auto bomba tanque, de salvamento e ambulâncias.

