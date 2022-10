Dia do Servidor Público: veja o que funciona no Ceará nesta sexta, 28

No âmbito estadual, a data foi antecipada para a última segunda-feira, 24, já contemplando folga apenas para os servidores públicos do Estado

Nesta sexta-feira, 28, é celebrado o Dia do Servidor Público. No Ceará, alguns órgãos públicos funcionarão em regime de plantão e outros não terão expediente durante o dia. Entre eles, estão as Instituições de Ensino Público e a Polícia Federal (PF).

No Estado, a governadora Izolda Cela antecipou a data para a última segunda-feira, 24, já contemplando folga apenas para os servidores públicos estaduais.

Em Fortaleza, para os servidores vinculados à Prefeitura Municipal, o feriado foi adiado para o dia 14 de novembro devido ao segundo turno das eleições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Polícia Federal

A Polícia Federal funcionará em regime de plantão nesta sexta-feira, 28. O órgão informou que não haverá expediente no edifício-sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, no Shopping Iguatemi, no Cais do Porto, em Fortaleza, e na Delegacia em Juazeiro do Norte.

Ainda segundo o órgão, os serviços de plantão funcionarão normalmente, sendo acionado nos contatos: (85) 3392 4916 ou (85) 3392 4934. Na Delegacia de Juazeiro do Norte, os serviços podem ser acionados pelo número (88) 3311 3232.

Os serviços de atendimento ao público, como emissão e entrega de passaportes, voltam nesta segunda-feira, 31.

Universidade e Instituto de Educação

A Universidade Federal do Ceará (UFC) não terá expediente nesta sexta-feira, 28. As atividades da rede pública de ensino retornam na próxima segunda-feira, 31. Além da UFC, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em Fortaleza, também não terá atividades nesta sexta, 28.

Saúde

O atendimento de urgência e emergência em saúde em toda rede estadual funcionará normalmente. Entre eles, estão os atendimentos em hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Transporte

O metrô terá funcionamento normal em Fortaleza e nas cidades do interior do Ceará nesta sexta-feira, 28.



Agências Bancárias

O Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb/CE) informou que não haverá impacto no funcionamento do setor bancário nesta sexta-feira.



Sobre o assunto Metrô e VLT terão acesso gratuito no segundo turno das eleições

Viagens intermunicipais: eleitores devem denunciar em caso de negação da passagem gratuita

Dia do Servidor Público: Feriado é antecipado para o dia 24 no Ceará

Tags