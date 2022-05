Operação de combate ao tráfico de drogas é deflagrada em Crateús e prende 20 pessoas

Uma operação com o objetivo de desarticular dois grupos criminosos com atuação no município de Crateús foi deflagrada na madrugada desta quarta-feira, 18, comandada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Além do órgão, a ofensiva teve apoio das delegacias da cidade e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte). Nas primeiras horas do dia já foram executadas 20 prisões.

Sobre o assunto Rússia acusa Ucrânia de "ausência total de vontade" para negociar a paz

Câmara aprova urgência para projeto do Marco das Garantias, que facilita crédito

Desenho inédito de Michelangelo estimado em EUR 30 milhões

A operação foi coordenada pela Delegacia Regional de Crateús e os alvos são investigados por tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de integrar organização criminosa. A PC-CE deve cumprir até o fim da manhã cerca de 30 mandados de prisão e também de busca e apreensão. Cerca de cem policiais civis participam da ofensiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma operação com o objetivo de desarticular dois grupos criminosos com atuação no município de Crateús foi deflagrada na madrugada desta quarta-feira, 18 (Foto: Divulgação/PM-CE)



Tags