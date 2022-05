Terça-feira começa praticamente sem chuvas no Ceará

Segundo dados de radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), apenas partes isoladas do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns tiveram chuvas desde a meia-noite

O começo desta terça-feira, 17, foi de poucas chuvas no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, apenas pequenas partes do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns registraram chuvas. O cenário foi um pouco mais intenso no Sul do Estado, com a precipitação ficando mais forte das 4 horas até o momento.

No Sertão Central e Inhamuns, por sua vez, as ocorrências foram espalhadas pelo território durante a madrugada. Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité também tiveram pancadas rápidas de chuvas isoladas.

No Cariri, a chuva mais significativa começou por volta das 4 horas, embora tenha havido focos isolados por toda a madrugada. Até o começo da manhã, a precipitação seguia nos limites entre Jucás e Cariús e entre Barro e Milagres.

