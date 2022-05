6ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos oferece mais de 150 mil vagas

A Feira Virtual de Estágios e Empregos, realizada em parceria pela Estácio e Wyden, acontece entre os dias 24 a 26 de maio. Serão ofertadas mais de 150 mil vagas em grandes empresas de todo o Brasil. As oportunidades contemplam atividades presenciais, híbridas ou remotas, além de vagas com e sem exigência de diploma. O evento é gratuito. Interessados devem fazer o pré-cadastro online.

Além de alunos e ex-alunos, poderão se inscrever estudantes de outras instituições, profissionais que buscam recolocação ou quem deseja estar antenado com as tendências do mercado de trabalho.

Os participantes poderão se candidatar às vagas em uma plataforma de oportunidades profissionais. Já são mais de 50 empresas confirmadas como Infojobs, Pepsico, IBM, Gerdau, Americanas, Banco Santander, Mc Donald’s, UnitedHealth Group, Unimed, Amazon, Sony Music, Ambev, entre outras.

A programação conta com palestras com temas em áreas do conhecimento como: o impacto das tecnologias nas carreiras, autodesenvolvimento, diversidade e inclusão, e empreendedorismo, além de outros. Ainda será possível ficar por dentro das tendências em processo seletivo on-line e conhecer as carreiras que estão em evidência em 2022. Participarão dos painéis empresas como Microsoft, TIM, Delloite, Sony, DASA, Ambev, Rock in Rio.

No evento será possível conversar com o RH das empresas e também assistir a 12 lives, que darão instruções para que os alunos possam se preparar para os processos seletivos. “Nessa edição do evento queremos encorajar os nossos alunos. Mostrar que mesmo com todas as adversidades existem sim vagas e oportunidades. Destaque aqui para as áreas de TI e saúde e estão com muitas vagas abertas", explica Fernanda Vio, gerente nacional de Carreiras e Parcerias da Wyden.

O evento contará com 12 estandes, painéis e mais de 50 empresas participantes. A 6ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos é um evento organizado em parceria pelas instituições de ensino superior Estácio, Damásio Educacional e Wyden.

Serviço

6ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos

Data: 24, 25 e 26 de maio de 2022

Para mais informações, clique aqui



