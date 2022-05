Tauá entra na lista de municípios em situação de emergência por desastres naturais

Prefeitura confirmou a atuação do Exército na realização do credenciamento de pipeiros para a retomada da operação Carro Pipa, prevista para o início do mês de junho, com água sendo transportada do Estado do Piauí

Tauá, a 347 km de Fortaleza, está entre as 16 cidades brasileiras afetadas por desastres naturais que tiveram situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O Município foi listado como um dos locais afetados pela estiagem. Mesmo com as chuvas da quadra chuvosa, não houve recarga nos reservatórios da Cidade. Ceará ainda tem 19 municípios em situação de emergência.

Em nota, a Secretaria de Agricultura de Tauá informou que os indicadores apontados como emergenciais são os níveis dos principais reservatórios públicos, que se apresentam baixos, segundo relatório da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh): o açude Várzea do Boi, que está com apenas 1,85% da sua capacidade; o açude Favelas, com 5,28% do seu volume; o açude Forquilha II, que está no volume morto; e a barragem do Trici, que está com 26,46% da sua capacidade.

A situação de emergência reconhecida pelo MDR se estenderá até o dia 14 de outubro e, após esse período, deverá ser prorrogada mais uma vez pela gestão municipal.

A Secretaria também confirmou a atuação do Exército na realização do credenciamento de pipeiros para a retomada da operação Carro Pipa, prevista para o início do mês de junho, com água sendo transportada do Estado do Piauí.

No Brasil, outros municípios que decretaram situação de emergência foram: Casa Nova, Irajuba e Maetinga, na Bahia; Sulina, no Paraná; Nova Araçá, no Rio Grande do Sul; e Porto da Folha, em Sergipe, também foram declarados em situação de emergência por estiagem.

Estiagem

Atualmente, o Ceará possui 19 municípios declarados em situação de emergência por estiagem pelo MDR, são eles:

Acopiara

Arneiroz

Beberibe

Boa Viagem

Catunda

Crateús

Independência

Irauçuba

Itapagé

Itatira

Jaguaribara

Madalena

Milhã

Monsenhor Tabosa

Palmácia

Pedra Branca

Quixeramobim

Salitre

Tauá

Como solicitar recursos federais

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União com a especificação do montante a ser liberado.

