Quarta-feira começa quase sem chuvas no Ceará

Pontos isolados de precipitação ocorreram no Litoral de Fortaleza e no Jaguaribe; demais macrorregiões do Estado não registraram chuvas desde a meia-noite, segundo a Funceme

O começo desta quarta-feira, 11, foi de pouca chuva no Ceará. Segundo dados de radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), apenas focos isolados de precipitação aconteceram no Estado.

A macrorregião com mais chuvas na madrugada foi o Litoral de Fortaleza. Houve precipitação significativa em Aquiraz, no Eusébio e em Maracanaú. Por volta das 3h30min, porém, o tempo já havia acalmado.

Sobre o assunto Reserva hídrica: açudes do Ceará terminam abril com 36,4% do volume total

Quadra chuvosa: 47 municípios já ultrapassam média de chuvas anual

Chuvas de fevereiro a abril atingem média histórica do trimestre com 514 mm

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Jaguaribe, pontos isolados tiveram registro de chuva entre as 2 e as 3 horas. A precipitação mais significativa foi ao Sul da macrorregião, em Icó.

Funceme prevê pouca chuva nesta quarta-feira

Para o restante do dia, a previsão da Funceme é que haja apenas chuvas isoladas no Ceará. Segundo a Fundação, deve haver somente ocorrências pontuais e passageiras, próximas ao litoral e também no Sul do Estado.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Quarenta peixes-leão foram registrados no litoral cearense em 60 dias

Campanha contra a gripe: apenas 22,8% das crianças foram vacinadas no Ceará

Foragido do Ceará, suspeito de estuprar homem de 50 anos é preso em Pernambuco

Dois turistas portugueses são resgatados na Praia do Futuro

Idosa morta após desabamento do teto de hospital da Paraipaba é velada

Casa da Mulher Cearense tem horário de atendimento estendido

Fóssil brasileiro de 100 milhões de anos é entregue a museu caririense

Polícia prende mulher suspeita de participação na chacina de Juazeiro do Norte

Tags