O POVO Mais completa 2 anos com programação especial; confira as novidades

Começamos a contagem regressiva! No dia 13 de maio, O POVO Mais completa dois anos de existência. Jovem, dinâmico e com muito desejo de continuar crescendo, o OP+ já nasceu inovador: é a primeira plataforma multistreaming que reúne Jornalismo, Cultura e Educação na América Latina.

Isso significa que o O POVO Mais integra, em um só espaço digital, streamings de reportagens, séries e documentários, podcasts e livros.

Em dois anos, a plataforma já inovou muito, principalmente para melhorar a experiência do leitor com os conteúdos. Por exemplo, as reportagens especiais e outros conteúdos foram categorizados, permitindo uma busca mais simples por editorias específicas; os colunistas passaram a ser mais personalizados para o leitor; e algumas sessões foram inseridas para sugerir conteúdos com base no padrão de leitura do assinante, como a sessão “Recomendadas”.

Aliás, conteúdos recomendados também começaram a surgir dentro das matérias e colunas, um recurso inexistente no começo do O POVO Mais.

A plataforma também lançou a sessão de “Mais acessados”, indicando quais produtos, das diferentes linguagens oferecidas pelo OP+, foram os mais lidos no dia. Por falar em linguagem, é impossível deixar de citar o lançamento dos Web Stories, um novo produto que viabiliza um jornalismo dinâmico, mais leve e igualmente interessante.

Agora, para comemorar os dois anos de incessante crescimento, OP+ lança as “Coleções”. Elas são um espaço que agrega conteúdos de diferentes linguagens por temática. Por exemplo: imagine um leitor que adora ler sobre aquecimento global. No sistema de categorização do OP+, ele pode ir em cada uma das verticais (como chamamos as reportagens especiais, os podcasts, os webdocs etc) e procurar matérias sobre o assunto na aba de Ciência & Saúde. No entanto, ao fazer isso, ele também irá achar conteúdos sobre outros assuntos.

Na própria página inicial do O POVO Mais, o assinante já poderá encontrar memória, pandemia e questões de gênero reunidas em um só lugar. E não só reportagens especiais, mas também os conteúdos da temática em web stories, podcasts, webdocs e livros.

O assunto que você gosta

A nova funcionalidade, disponível desde segunda-feira, 9 de maio, na página inicial da plataforma, traz quatro coleções na home e mais outras dentro da vertical. “A gente está constantemente estudando outras plataformas, vendo o que elas estão fazendo de novo e o que a gente pode aplicar dentro do OP+”, afirma Matheus Sales, designer de produto da plataforma. “Eu vi que o HBO Max estava fazendo algo parecido, mas com atores”, relembra a inspiração.

“Tem usuário que gosta de um tipo de assunto, mas ele só consome uma vertical. Então, nós estamos mostrando pra ele que nessa vertical aqui, e nessa aqui, também tem esse assunto que você gosta!”, explica. Com tantas maneiras diferentes de se contar e conhecer uma história, O POVO Mais aniversariante só poderia comemorar valorizando-as ainda mais.



Outra novidade comemorativa é o Wrapped. Apesar da palavra ser um pouco estranha ao nosso vocabulário, o modelo não é! Para celebrar o fim de 2021, o OP+ lançou uma retrospectiva das matérias mais lidas pelo leitor, os colunistas favoritos dele e até o perfil de assinante que ele corresponde.

A funcionalidade desse recurso volta para o aniversário de 2 anos, dessa vez focado em rememorar grandes marcos da pequena vida do O POVO Mais e destacar conteúdos imperdíveis.

E como conteúdo é o que não falta na plataforma, o leitor já pode esperar várias recomendações: webdocs que não receberam Oscar, mas bem que poderiam; uma curadoria de conteúdos tops; e até uma sugestão astrológica. Os assinantes também poderão conhecer as pessoas por trás da plataforma, entendendo melhor o que as equipes fazem para manter o OP+ funcionando.

No clima das eleições de 2022, um agregador de pesquisas

Durante as festividades de aniversário, O POVO Mais também lançará o Agregador de Pesquisas, uma ferramenta importante na cobertura das eleições deste ano, que vai disponibilizar dados de pelo menos seis institutos e colocá-los à disposição do leitor. O Agregador é a primeira ferramenta de uma nova vertical do O POVO Mais, a Interativos, que reunirá conteúdos com quais o leitor poderá navegar em formatos mais dinâmicos, e ter uma experiência de consumo mais livre e participativa.

"A principal tarefa de um agregador de pesquisa é mostrar a tendência do que as pesquisas eleitorais apresentam. Para isso, a ferramenta agrega os resultados dos estudos divulgados e, por meio de medidas estatísticas como média e média móvel, consegue traçar essa linha de tendência", explica Thays Lavor, editora chefe do Datadoc — Central de Jornalismo de Dados do O POVO.

Segundo ela, enquanto as pesquisas eleitorais durante as décadas de 80 até o início dos anos 2000 estavam praticamente limitadas ao Ibope e à Datafolha, hoje testemunha-se a "proliferação de diferentes institutos". Para compreender os resultados de maneira macro, recursos como o agregador de pesquisas garante a identificação de tendências a partir da análise desses diferentes dados.





Programação

11 de maio: Webdoc Mulheres, ideias, paixões

Das 34 mulheres colunistas do O POVO Mais, cinco mulheres de áreas diferentes falam sobre a experiência de comunicar ideias e conhecimento em suas colunas na plataforma.

12 de maio: Lançamento de meditação guiada

A plataforma do O POVO Mais também é qualidade de vida! No dia 12 de maio, será lançado um podcast de meditação guiada pela terapeuta holística Gayana.

13 de maio: Agregador de pesquisas e Wrapped!

Lançamento do agregador de pesquisa, uma ferramenta importante na cobertura das eleições deste ano, e do Wrapped: um passeio pelos 2 anos do OP+.

14 de maio: Filme, documentário e extras sobre Padre Cícero

O OP+ disponibiliza na plataforma o documentário e filme sobre Padre Cícero, além de conteúdos extras da produção.