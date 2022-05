Segunda-feira começa com chuva intensa em Fortaleza e parte do Ceará

A madrugada foi de boas chuvas em parte do Ceará. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), pelo menos cinco macrorregiões do Estado registraram precipitação desde a meia-noite.

A precipitação mais intensa ocorreu no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Jaguaribe. Parte do Norte do Sertão Central e Inhamuns também teve chuvas em menor quantidade.

Sobre o assunto Reserva hídrica: açudes do Ceará terminam abril com 36,4% do volume total

Quadra chuvosa: 47 municípios já ultrapassam média de chuvas anual

Quadra chuvosa: Fortaleza é cidade do Ceará com mais chuva em 2022

Chuvas de fevereiro a abril atingem média histórica do trimestre com 514 mm

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Capital, a chuva chegou a ser de nível forte. Por volta da 1h20min, a precipitação atingia cerca de 12 mm por hora em partes de Fortaleza.

No Litoral do Pecém também houve chuva forte, mas em menor intensidade. Nas demais macrorregiões, a precipitação variou de fraca a moderada.

Para o período da manhã, outras macrorregiões ainda podem receber chuvas. O vento segue nas direções Oeste e Noroeste, levando a ocorrência de precipitações pelo território do Estado.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Mais de 900 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros do Ceará em abril

Coletivo realiza Encontro da Beleza para mães de filhos vítimas da violência policial

Servidores da Pefoce têm direito a porte de arma e carteira funcional, decide Alce

Cortejo do Pau da Bandeira volta a acontecer em Barbalha após dois anos

Homem é preso suspeito de descumprir medidas protetivas e ameaçar ex-companheira em Russas

Plantas de maconha são apreendidas em São Benedito em meio a cultura de feijão

Homens foragidos da Justiça são presos durante operação policial em Tamboril

Homem agride mulher com capacete em posto de gasolina em Canindé

Tags