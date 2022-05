Previsão do Tempo aponta chuva isolada em Fortaleza neste fim de semana

O norte do Ceará, principalmente ao longo da faixa litorânea, deve concentrar as principais chuvas do Estado neste sábado (7)

A previsão do tempo, elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para o Ceará neste fim de semana é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. Em Fortaleza, há alta possibilidade de chuva neste sábado, 7 de maio.

Deve haver uma variação do céu de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões do Estado com chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.



A previsão do tempo de sábado, 7, e domingo, 8, indica tendência de chuvas isoladas nas macrorregiões do centro-norte a partir do período da tarde até a noite. Já nas macrorregiões do Cariri e do sul do Sertão Central e Inhamuns, a possibilidade de chuvas isoladas é no período da noite.

De acordo com a Funceme, as chuvas previstas ocorrerão por conta da proximidade de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e que se deslocam em direção ao continente, como também em virtude de efeitos locais como temperatura, umidade e o relevo e sistema de brisas marítima e terrestre.

Temperatura em Fortaleza neste sábado, 7

Máxima: 30ºC

Mínima: 23ºC

Temperatura em Fortaleza neste domingo, 8

Máxima: 31ºC

Mínima: 23ºC

