Instituto Nordeste Cidadania realiza bazar solidário para projetos socioambientais

Realizado pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec), a 1ª edição do Bazar Solidário toma forma nesta quinta-feira, 5, a partir das 15 horas. Na ocasião, serão comercializadas roupas, calçados, acessórios novos e seminovos a preços acessíveis. Toda a renda será revertida para o apoio e a manutenção dos projetos socioambientais mantidos pelo Inec.

Atualmente, o Instituto desenvolve seis projetos socioambientais fixos nas áreas cultural, de tecnologia e desenvolvimento comunitário, atendendo crianças, jovens e adultos por meio de iniciativas que contribuem de forma significativa com o desenvolvimento de uma cultura local e regional sustentável, alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Além disso, o Inec também realiza ações emergenciais de combate à fome, trabalhando na arrecadação e distribuição de alimentos para famílias, comunidades e instituições em situação de vulnerabilidade social. O Instituto atua em todos os estados do Nordeste e nos nortes de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A entrada no evento é gratuita e realizada somente mediante a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Também serão oferecidos serviços gratuitos de corte de cabelo, aferição de pressão arterial e testes de glicemia no local.

Ana Maria Xavier, gerente socioambiental e de captação do Inec, explica que a primeira edição do bazar estava prevista para dezembro de 2021, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19. "As peças que estarão à venda são fruto de doações de colaboradores e parceiros do Inec e a maior parte delas ficaram guardadas desde então", diz

O Instituto

O Inec adota várias frentes de captação de recursos: há projetos que recebem patrocínio de empresas por meio de incentivos fiscais a fundos de defesa da infância e adolescência, por meio de lei de apoio à cultura; no site do Instituto está disponibilizada plataforma para doação online em qualquer valor, podendo ser recorrente ou em uma vez. O Inec também desenvolve campanhas periódicas, como a "Declare seu Amor", que busca captar recursos de pessoas físicas por meio da destinação de parte do imposto de renda.

Enquanto organização da sociedade civil, o Inec não tem fins lucrativos e suas ações são tornadas possíveis graças a doações, contribuições, parcerias e convênios. "Além de contar com um grupo de associados contribuintes, há também ações pontuais como o Bazar Solidário, que tanto busca receita quanto promove uma interação do Inec com as comunidades de seu entorno", fala Ana Maria Xavier.

Serviço

Bazar Solidário Inec

Quando: 5 de maio, às 15 horas

Onde: Sede do Inec (Avenida Doutor Silas Munguba, 3500 - Itaperi)



