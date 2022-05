Chove em Fortaleza e litoral do Ceará na madrugada de quinta-feira, 5

Precipitação aconteceu em parte da faixa litorânea do Estado, pegando também área do Maciço de Baturité; vento leva a chuva em direção ao Oeste do Ceará no começo da manhã

O começo desta quinta-feira, 5, está sendo de chuvas em parte do Ceará. Segundo dados de radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a maior parte da faixa litorânea do Estado teve precipitações na madrugada.

As macrorregiões com maior registro foram o Litoral de Fortaleza e a parte Nordeste do Jaguaribe. O Norte do Maciço de Baturité também recebeu chuvas.

Já no fim da madrugada, por volta das 4h30min, o vento levou as chuvas também ao Litoral do Pecém. Uma área no Sertão Central e Inhamuns teve focos isolados de precipitação fraca.

No começo da manhã, há possibilidade que a parte costeira do Ceará continue recebendo chuvas. Os ventos na direção Leste carregam as nuvens em direção ao Litoral Norte.

Por fim, precipitações vindas do Rio Grande do Norte podem garantir a água na parte Nordeste do Estado. A chuva seguia acontecendo na faixa litorânea até o momento da publicação inicial deste texto.

