Terça-feira começa com chuva em parte do Ceará

Precipitação foi registrada, nas primeiras horas do dia, na faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns; ventos levam chuva do Ceará na direção Noroeste

O começo desta terça-feira, 3, está sendo de chuvas em parte do Ceará. Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), houve registros de precipitação em diversos pontos do Estado.

As chuvas desta madrugada no Ceará se concentram na faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. A precipitação ocorre desde perto da meia-noite, de acordo com os dados de radar da Fundação.

Sobe para 37 número de açudes sangrando no Ceará após dois meses de quadra chuvosa

Chuvas de abril: Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité têm maiores médias

Reserva hídrica: açudes do Ceará terminam abril com 36,4% do volume total

Chuva no Ceará: maiores índices devem se concentrar na faixa litorânea até quarta, 4

No fim da madrugada, a chuva havia diminuído na maior parte do Estado, com pequenos focos no Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e no Sertão Central e Inhamuns. As imagens de satélite indicam que o vento está levando as nuvens no sentido Noroeste.

Segundo a Funceme, a expectativa para o restante do dia é de precipitação isolada em todas as macrorregiões do Ceará. Além dos efeitos climáticos locais, como temperatura, relevo, umidade e ocorrência de brisas, uma área de instabilidade no Oceano Atlântico colabora para a ocorrência de chuvas.

