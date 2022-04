Após recomendação do MPCE, Prefeitura de Aracati deve intensificar fiscalização de voos livres em Canoa Quebrada

A recomendação do MPCE tem como objetivo prevenir acidentes e cuidar da segurança de profissionais, turistas e demais praticantes da atividade

Após denúncias de irregularidades na atividade de voo livre realizada no distrito de Canoa Quebrada, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça de Aracati, recomendou que a Prefeitura da cidade intensifique a fiscalização da prática esportiva na região.

As imputações sugerem irregularidades na quantidade de pessoas por voo e na qualidade dos equipamentos utilizados. A recomendação do MPCE tem como objetivo prevenir acidentes e cuidar da segurança de profissionais, turistas e demais praticantes da atividade.

Além disso, o órgão recomendou que a gestão municipal atue de forma punitiva em eventuais infrações. Levando as denúncias e encaminhamentos aos órgãos competentes, caso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O MP ainda instrui que haja orientação aos pilotos sobre a necessidade de respeitar a quantidade máxima de pessoas por voo e a importância da utilização do material adequado, devendo ser coibido o uso de materiais de baixa qualidade ou adaptados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro diz que Romário tem 'prioridade' para Senado; Silveira almeja vaga

Primeiro navio com grãos procedentes da Ucrânia sai da Romênia

Apesar da crença popular, raça e comportamento canino não estão relacionados, segundo estudo

Ainda sobre as advertências, é sugerido que o Município mantenha uma lista atualizada com pilotos de voo livre devidamente registrados, devendo manter também um registro diário de cada voo realizado, contendo dados sobre a atividade. Abaixo destacamos os dados requisitado pelo MP.

- Nome do instrutor;

- Horário do voo;

- Nome dos passageiros;

- Número de documento e telefone para contato;

- Em caso de crianças e adolescentes, deverá ser arquivada a autorização outorgada pelos pais ou responsáveis para fins de eventual consulta por parte dos órgãos de fiscalização.

As providências adotadas pela gestão municipal deverão ser comunicadas ao Ministério Público no prazo máximo de 30 dias. Em caso de inobservância da Recomendação, poderão ser adotadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis.

Tags