MPF defende determinação de tratamento gratuito para criança com autismo no Ceará

O Ministério Público Federal no Ceará divulgou nota defendendo a manutenção da sentença que assegurou o acompanhamento multidisciplinar para uma criança com autismo, no Estado. Em parecer enviado ao Tribunal Regional Federal na 5ª Região (TRF5), na última terça-feira, 19, o órgão defende que é responsabilidade solidária da União, do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza assegurar o tratamento ao paciente.

A sentença faz referência ao caso de um paciente que realizava tratamento na Fundação Casa Esperança, em Fortaleza. De acordo com informações da família, desde o final de dezembro de 2018, o Município de Fortaleza não havia realizado o repasse das verbas referentes aos pagamentos dos quatro últimos meses do ano. Dessa forma, a Instituição não poderia manter o atendimento à criança.

A ação civil pública (ACP) ajuizada pelo MPF no Ceará buscou garantir o atendimento multidisciplinar para uma criança diagnosticada com transtorno do espectro autista. O paciente necessita de acompanhamento contínuo com neuropediatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e psicólogo.

O Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará determinou que a União, o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza garantam a prestação de serviço multidisciplinar, preferencialmente no mesmo local em que a criança já realizava o tratamento. Contudo, a União recorreu ao TRF5 alegando que “a sua responsabilidade se exaure com o repasse das verbas para viabilizar o Sistema Único de Saúde aos municípios”.

O MPF, por sua vez, contestou essa argumentação, ressaltando que é de responsabilidade solidária da União, dos estados e dos municípios a obrigação de prestar assistência à saúde, conforme determina a Constituição Federal.

