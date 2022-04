Rodovias federais no Ceará: mais infrações e menos feridos em acidentes

No feriadão da Semana Santa deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou aumento de 39% no número de infrações de trânsito em relação a 2021. Foi identificada ainda redução de 31% no número de feridos por acidentes. Operação da PRF aconteceu entre a quinta-feira, 14, e o domingo, 17.



Houve ainda aumento de 300% de infrações de condutores alcoolizados, comparando com 2021; crescimento de 62% de autuações para passageiros sem cinto de segurança e 25% a mais de ultrapassagens proibidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto PRF pede para motoristas evitarem trecho entre Mangaratiba e Ubatuba

PRF terá aplicativo para atender usuários das rodovias

PRF prende em Pernambuco traficante considerado número dois do PCC

PRF divulga dados do feriadão com menos acidentes e mais mortos



Durante o período, houve 6.314 ações de fiscalização em veículos e, deste total, apenas 1.656 atos infracionais foram registrados no Ceará.







Tags