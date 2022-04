Em Juazeiro do Norte, população se mostra dividida sobre o uso de máscaras

Desde a última sexta-feira, 15, o uso de máscaras em locais fechados não é mais obrigatório no Ceará. O decreto, anunciado pela governadora Izolda Cela, limita o uso de máscaras apenas em equipamentos de saúde, como hospitais e postos de saúde, além dos transportes públicos. Mesmo com a flexibilização, a população ainda está dividida sobre deixar de lado o equipamento de proteção.

Desde o dia 21 de março, o uso de máscaras em locais abertos também passou a ser opcional no Ceará. Mesmo nessas ocasiões, no entanto, muitas pessoas ainda mantêm a medida de proteção. A equipe da Rádio CBN Cariri foi até a Praça Padre Cícero, ponto mais movimentado do município de Juazeiro do Norte. No local, a população se mostrou divergente quanto ao uso do equipamento de proteção.

Uma das pessoas questionadas foi Romana. Ela alegou que vai continuar usando máscara, tanto em ambientes abertos, quanto fechados. Segundo ela, isso é uma decisão pessoal, pensando não apenas na sua saúde, mas também na saúde do próximo. "Agora, por lei, eu não sou obrigada a usar a máscara. Mas também a pandemia não foi embora, né? O vírus ainda continua circulando e a vacina também não é 100%. O uso da máscara e da vacina foi muito eficiente, ajudou muito para combater a transmissão do vírus. Eu vou continuar usando (a máscara), eu prefiro", conta Romana.

O comportamento das pessoas frequentadoras do centro de Juazeiro do Norte também se manteve misto. Na manhã desta segunda-feira, 18, a equipe da CBN CARIRI observou que a maioria da população continua a usar máscaras, tanto em ambientes abertos, quanto fechados. Porém, um número relevante de pessoas já se sente confortável de transitar sem fazer o uso da máscara de proteção facial.

Ednaldo Felipe, também morador de Juazeiro do Norte, declarou que concorda com o decreto Estadual. No entanto, acha que o uso de máscaras, a partir de agora, deve ser opcional. Ele ressalta que vai continuar usando. "É bom a pessoa se prevenir sempre, ainda mais depois da pandemia. Mas, como está liberado agora, isso é opcional, de zelar por sua própria saúde. A máscara protege de uma gripe e de bactérias. Eu vou continuar usando, dependendo do local", assegura.

Mesmo com a liberação em todo o Estado, o uso de máscaras ainda é recomendado para pessoas imunossuprimidas, gestantes, com sinais de contaminação ou para aqueles que devem evitar qualquer forma de contaminação, incluindo a de Covid-19.

