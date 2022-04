Defensoria Pública prorroga inscrições para seleção de estagiários em Direito

As inscrições para a seleção de estagiários estudantes de Direito para a atuação nos núcleos da Defensoria Pública do Estado foram prorrogadas. Agora, os interessados podem se inscrever até o dia 26 de abril. As vagas contemplam a atuação tanto na Capital, quanto na Região Metropolitana de Fortaleza e no Interior do Estado. São 271 vagas, com a reserva de cotas raciais e para pessoas com deficiência. As inscrições ocorrem exclusivamente online.

Sobre o assunto Plantão da Defensoria Pública nos fins de semana completa 5 anos; saiba como ser atendido

Defensoria Pública registra quase 70 mil atuações relacionadas à Saúde durante pandemia

"Ceará vai virar grande referência em segurança pública", diz secretário

O objetivo da seletiva é fortalecer e melhorar o serviço da DP prestado à população. Desde o ano passado os concurso realizados pelo órgão contam com a oferta de cotas raciais para negros e negras, com 20% das vagas; quilombolas, com 5%; indígenas, 5%, além de cotas para pessoas com deficiência, 10%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Núcleo de Estágio da Defensoria acompanha de perto o desenvolvimento das atividades de cada estagiário e monitora a sua produtividade. Os estágios remunerados são pagos mensalmente e contam com seguro, auxílio transporte e podem ter duração de até dois anos. A carga horária do estágio é de 30 horas semanais.

De acordo com a defensora pública Camila Vieira, que também já foi estagiária da instituição, o estágio é um momento para o estudante se familiarizar com a rotina de demandas da profissão e absorver os ensinamentos que a prática proporciona. “Essa é uma oportunidade para os estudantes de Direito, pois na Defensoria o estudante tem acesso às mais diversas áreas de atuação: cível, criminal, família, fazenda pública, defesa dos direitos humanos, ou seja, uma série de atividades que certamente vão fazer toda a diferença na formação desse novo profissional operador de direito”, comentou a supervisora.

Camila Vieira também ressalta que o processo seletivo também traz para os estudantes uma experiência do concurso público, importante para quem deseja prestar futuramente esse tipo de seleção pública.

Serviço:

Seleção de estágio para estudantes de Direito na Defensoria Pública do Ceará

Clique aqui para realizar a inscrição

Confira o edital da seletiva

Edital 21/2022 – Requerimento de taxa de isenção



Edital 39/2022 – Informativo sobre taxa de isenção

Anexo – Declaração De Raça/Etnia





Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags