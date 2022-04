Primeira noite de domingo de abril é marcada por chuva em Fortaleza

Sábado registrou precipitações em 142 municípios cearenses. Começo do domingo teve chuvas mais escassas. Para segunda, há alta possibilidade de chuva na região Jaguaribana

Após um mês de março com recorde de precipitações, a esperança é que abril siga no mesmo ritmo. No primeiro fim de semana, o sábado, 2, foi de boas chuvas. Dos 184 municípios cearenses, 142 registraram chuvas (91,6%). Neste domingo, 3, apenas 42 municípios tiveram precipitações até o início da manhã. A noite foi marcada por chuva em Fortaleza.

Números são do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo balanço parcial, apenas um local do Estado chegou a 20 mm acumulado desde a meia-noite até a última atualização, feita às 16h50min do domingo.



10 maiores volumes entre 7 horas de sábado e 7 horas de domingo

Crato (Posto: Lameiro): 24mm

Nova Olinda (Posto: Nova Olinda): 18mm

Granjeiro (Posto: Novo Granjeiro): 17.9mm

Cariús (Posto: Cariús): 17mm

Cariús (Posto: São Sebastião): 13mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Cágado): 11mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: São Gonçalo do Amarante): 10mm

Quiterianópolis (Posto: Baixio): 10mm

Catunda (Posto: Paraíso): 10mm

Eusébio (Posto: Eusébio): 9mm

Previsão para os próximos dias

Conforme a Funceme, para o final da noite deste domingo, as condições seguem favoráveis à ocorrência de chuva isolada, que deverá dar sequência nos períodos da madrugada e manhã desta segunda-feira, 4, e poderá ser de forma generalizada e com intensidade variando de fraca a forte. Segundo a previsão do órgão, espera-se que os maiores acumulados de chuva ocorram na segunda.

Segunda - 04/04/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na Jaguaribana. Nas demais regiões com chuva.

Terça - 05/04/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na Jaguaribana. Nas demais regiões com chuva.

