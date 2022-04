Dia Anec Ceará reúne educadores de escolas católicas em Fortaleza

O tema do encontro será "pensar de novo: docência, contemporaneidade e identidade"

A Associação Nacional de Educação Católica (Anec) realizará, neste sábado, 2, o Dia Anec Ceará, um encontro que reúne educadores das Escolas Católicas de todo o Estado. O evento vai acontecer no Colégio Santa Cecília, em Fortaleza.

O objetivo do encontro é ampliar conhecimentos e discutir conceitos sobre a docência na contemporaneidade, criando um espaço de diálogo acerca da constituição da profissão docente, da compreensão de aspectos fundamentais para a formação de professores e, sobretudo, da valorização da identidade docente.



A proposta é iniciar uma reflexão a partir do tema "Pensar de novo: docência, contemporaneidade e identidade", desenvolvido em uma mesa-redonda com os professores doutores Margarete Sampaio, Ana Ignez Belém e Luiz Távora.

"Esse evento assume uma importância grande porque legitima essa força das escolas católicas no estado do Ceará", acredita Patrícia Vasconcelos, Diretora Geral do Colégio Santa Cecília e Coordenadora da Anec Ceará. Segundo a gestora, o encontro entre os educadores assume um eixo fundamental em suas trajetórias, pois é um momento de ressignificação dos saberes.

"Quem é o professor do futuro? De que forma ele pode estar realizando práticas contemporâneas que dê que dê sentido ao momento presente?" são as principais perguntas a serem respondidas no encontro, afirma Patrícia. "Estamos de olho nesse papel da docência em nossas escolas. Desejamos que haja muita troca e que cada um busque despertar dentro de si esse poder que é pessoal, que é único", diz a diretora.

Programação geral:



8h – Abertura do evento

9h – Mesa-redonda

10h – Lanche Cultural

10h50 – Retorno para a mesa-redonda

12h – Encerramento



Serviço

Dia Anec Ceará 2022



Dia: 2 de abril

Horário: das 8 horas às 12 horas

Local: Colégio Santa Cecília (Entrada pela rua Vicente Linhares, P3)