Camilo faz última reunião do comitê de enfrentamento à pandemia enquanto governador

Comitê foi criado em março de 2020 para discutir maneiras de combater os impactos do vírus no Estado.

Camilo Santana (PT) se reunirá pela última vez enquanto governador do Ceará com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus nesta sexta-feira, 1. O grupo formado por secretarias executivas e representantes do judiciário, de universidades, da educação, do comércio, de órgãos sanitários, entre outros, foi responsável pelas principais decisões do estado em relação à pandemia desde 2020.

Nesta sexta-feira, o Comitê deve deliberar sobre um novo decreto a ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) ou a renovação do último documento, que entrou em vigor no dia 21 de março. O decreto atual flexibilizou o uso das máscaras em locais abertos em todo o Ceará.

O comitê foi criado pelo governador em 14 de março de 2020, um dia antes do Ceará registrar os primeiros casos de Covid-19. A partir de então, 25 entidades e órgãos se reuniram semanalmente para discutir o cenário epidemiológico do Estado e tomar decisões sobre isolamento, regras de funcionamento para diferentes setores, implantação de barreiras sanitárias, exigência de passaporte vacinal e máscaras, entre outros aspectos importantes para combater a transmissão do vírus.



Decretos no Ceará - 2022



4 de janeiro: com o aumento de casos de síndromes gripais, Camilo antecipa reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que ocorria habitualmente às sextas



5 de janeiro: em novo decreto, que passou a valer a partir de quinta-feira, 6, festas com controle de acesso, como casamentos, formaturas, aniversários e eventos corporativos terão capacidade reduzida por 30 dias. Limite passou a ser de 250 pessoas em ambientes fechados e 500 pessoas em ambientes abertos. Além disso, ficaram suspensos todos os eventos de Carnaval e Pré-Carnaval em todo o Ceará.



14 de janeiro: Ceará recomenda adiamento do início das aulas, reduz capacidade de estádios e determina ouso obrigatório de máscara N95 para trabalhadores de estabelecimentos como farmácias, escolas e supermercados.



25 de janeiro: decreto em vigor é prorrogado sem alterações até o dia 6 de março. Documento recomendava que as instituições de ensino, comércio, serviços e indústria funcionem normalmente, determina que a capacidade de eventos festivos seja de até 250 pessoas em ambientes fechados e até 500 pessoas em ambientes abertos. Além disso, manteve retirada do ponto facultativo durante o Carnaval.



4 de fevereiro: Camilo suspende ponto facultativo no Carnaval e recomenda que escolas, comércio, serviços e indústria funcionem. Capacidade de eventos festivos continua de 250 pessoas em ambientes fechados e 500 pessoas em ambientes abertos.



25 de fevereiro: com índices de Covid-19 em queda no Ceará, Camilo prorroga decreto em vigência sem alterações



4 de março: eventos sociais e esportivos são liberados sem limitação de público no Ceará a partir do dia 7 de março. Os locais, no entanto, devem exigir o comprovante da vacinação da 3ª dose e uso obrigatório de máscara. Uso de máscara N95 deixa de ser obrigatório, com exceções.



11 de março: Camilo adiantou que a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos no Ceará seria deliberada na reunião da semana seguinte.

18 de março: Uso de máscaras deixa de ser obrigatório em lugares ao ar livre em todo o território cearense. Máscaras seguem sendo necessárias em espaços fechados.

