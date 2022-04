Boi é morto em Itapipoca após causar transtornos na cidade

Um fato inusitado foi registrado nesta sexta-feira, 1º, no Centro do município de Itapipoca: um boi trouxe transtornos aos comerciantes do local. O animal acabou sendo amarrado em um poste e morto logo em seguida.

Imagens registradas por moradores da região e divulgadas nas redes sociais mostram o animal destruindo tendas, danificando veículos e até mesmo adentrando uma loja.

De acordo com os relatos, esta não é a primeira vez que um animal de grande porte transita pela zona urbana no município sem os devidos cuidados. Em março, cavalos foram flagrados comendo lixo pelas ruas da Cidade.

No início da tarde desta sexta-feira, O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a reportagem questionou se o responsável pelo animal já foi localizado, assim como as pessoas que foram responsáveis pela morte do boi. De acordo com a pasta, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) está apurando o ocorrido.

