Samu 192 Ceará registra mais de 6 mil trotes em 2022; ligação falsa para serviço público é crime

De 103.232 ligações realizadas para o Samu 192 até o dia 29 de março deste ano, 6.067 eram falsas. O delito está previsto no artigo 340 do Código Penal

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará recebeu mais de seis mil ligações falsas, comumente chamadas de trotes, neste ano. O incidente, que por vezes apresenta características tão verídicas quanto de uma ocorrência real, acaba prejudicando o atendimento de pessoas que realmente precisam de assistência médica especializada.

De 2008 a 2021, das 2.973.901 ligações recebidas pelo Samu 192, 543.095 eram trotes. Já em 2022, até 29 de março, já foram realizadas 103.232 ligações, onde 6.067 delas eram falsas. Os profissionais responsáveis por atender às chamadas são treinados para identificar os trotes, recebendo instruções para formular perguntas específicas que os ajudam a identificar a falta de veracidade.

Algumas vezes, porém, equipes acabam se deslocando para atendimento, constatando, ao chegarem ao local informado, tratar-se de uma ocorrência falsa. O governador Camilo Santana sancionou no ano passado uma lei que responsabiliza quem fizer trotes contra serviços públicos estaduais. O delito está previsto no artigo 340 do Código Penal, com pena que pode variar de seis meses a um ano.

Atendimento do Samu 192

Ao receber uma solicitação de atendimento pelo número 192, um médico regulado do Samu faz o diagnóstico da ocorrência e inicia o atendimento imediatamente. São feitas orientações para o paciente ou para a pessoa que fez a chamada sobre as primeiras ações que podem ser tomadas, como a prestação dos primeiros socorros ou a imobilização das vítimas, a depender da gravidade do caso.

Em situações graves, o paciente é levado para um equipamento de saúde por meio da ambulância de Unidade Móvel Avançada (conhecida pela sigla USA). O profissional do Serviço comunica a urgência ou a emergência a um hospital público ou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) mais próxima sobre a transferência. A rapidez do procedimento reduz riscos de sequelas e óbitos.

