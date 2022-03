Lançamento da Campanha Tenho Sede busca construir 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro

No Dia Mundial da Água, é lançada a Campanha Tenho Sede pela ASA Brasil, que recebe doações para a construção de cisternas no semiárido do País

Nesta terça-feira, 22, comemora-se o Dia Mundial da Água. Com a data, a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA Brasil) realiza o lançamento da campanha “Tenho Sede”, que tem como objetivo a construção de cisternas capazes de captar e armazenar a água das chuvas. O sistema muitas vezes é a única fonte de água limpa para milhares de famílias do Semiárido. Com as doações, a meta é que sejam construídas 1 milhão de cisternas por todo o Nordeste.

Além da água para beber e para o uso diário, as cisternas armazenam também a possibilidade de geração de renda por meio da agricultura e pecuária familiar, garantindo o sustento dessas famílias e viabilizando a economia regional.

Histórico

No final da década de 1990, a ASA Brasil lançou um desafio que consistia na instalação de um milhão de cisternas. Em 2003, o programa tornou-se federal e ganhou força durante os governos Lula e Dilma. Desde então, o programa se faz presente em 92% dos municípios do semiárido e já foram implantadas mais de 1,2 milhão de cisternas que, por sua vez, alcançaram mais de 5,5 milhões de pessoas até o momento.

No entanto, o projeto teve uma defasagem e demonstra déficit superior a 350 mil unidades para o consumo humano e de 800 mil para a produção de alimentos. De acordo com informações da instituição, do ano de 2020 para 2021, o corte no orçamento para construção de cisternas pelo governo Bolsonaro chegou a 94%.

Sobre o lançamento

A campanha “Tenho sede” é uma iniciativa da ASA em parceria com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) articulado por governadores dos estados desta região. No Ceará, a campanha ocorre em parceria com o Governo do Estado e a Companhia de Agua e Esgoto do Ceará (Cagece).

Como doar

Para doar, os interessados podem realizar o cadastro no site da Cagece, autorizando o débito na conta de água de sua titularidade. Além disso, é possível se cadastrar no site Tenho Sede e fazer a doação por meio de cartão de crédito ou boleto bancário.





