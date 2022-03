Operação Catunda busca organização criminosa em três cidades do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu nessa quarta-feira, 16, treze mandados judiciais na Operação Catunda. Destes, oito foram de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.

Os suspeitos fariam parte de uma organização criminosa com atuação no Sertão de Crateús. A quadrilha teria operações em Catunda, Monsenhor Tabosa e Tamboril, cidades nas quais foram realizadas as operações.

Sobre o assunto PF e PRF agem contra quadrilha que clonou viaturas do Exército

PCC e PMs da Rota faziam segurança da máfia da Saúde

PF desarticula quadrilha que adquiria imóvel com dinheiro do tráfico

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, seis pessoas foram detidas, sendo cinco homens em Catunda e uma mulher em Monsenhor Tabosa. Além dos suspeitos, a polícia apreendeu drogas, uma espingarda artesanal, munições de calibre 38, uma motocicleta, celulares e dinheiro, em cinco endereços nas duas cidades e também em Tamboril.

Os suspeitos foram levados a unidades prisionais da região, e encontram-se à disposição da Justiça. As investigações seguem, com objetivo de capturar os dois suspeitos ainda não localizados.

Mais notícias de Segurança

Sobre o assunto Raio da PMCE completa 18 anos e deve atuar em quase 70 municípios até o fim de 2022

Morre Paulo Vaz, influenciador trans e esposo de Pedro HMC, em SP

Foragido por estuprar criança de 7 anos em Sobral é preso em Goiânia (GO)

Suspeito de roubo se esconde dentro de canal no Conjunto Ceará e é preso

Ceará apresenta aumento de 400% nas apreensões de drogas em fevereiro

Câmara aprova projeto de valorização das mulheres na Segurança Pública

Ex-governador do TO espionava polícia e usava o Detran para perseguir opositores

Mulher aparece amarrada e simula ser vítima de agressões para extorquir irmão em Fortaleza

Tags